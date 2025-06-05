創新包裝減糧損 農業部主辦APEC會議共商永續糧食解方

農業部舉辦2025年APEC「透過包裝創新減少糧損及浪費」會議，共16個國家地區逾140人齊聚共商及分享成果經驗。（農業部提供）

2025/06/05 17:49

〔記者吳柏軒／台北報導〕國際16個APEC會員經濟體共逾140人齊聚台灣，參與由我國農業部主辦的「透過包裝創新技術降低糧食損失與浪費及APEC區域進展檢討會議」，針對如何創新包裝技術，有效減少糧食浪費，並向國際展示我國在創新包裝、循環經濟及惜食推動的成果。

農業部指出，該會議6月5日至6日在台中市長榮桂冠酒店舉行，共有來自16個APEC會員經濟體、超過140人參與，齊聚一堂就創新包裝技術如何有效減少糧食損失與浪費交換經驗，並回顧各地政策進展。而台灣早在2013年就在APEC倡議降低供應鏈的糧食損失等多年計畫，並獲全體支持，並擔任「APEC邁向2030糧食安全路徑圖」之中，減少糧損與浪費議題的引領經濟體。

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農業部表示，今年進一步聚焦包裝創新技術，這次會議特別邀請聯合國糧食及農業組織（FAO）首席經濟學家Máximo Torero Cullen，從全球糧食安全視角剖析糧損與浪費的防治策略；也找來美國ReFED組織總監Dana Gunders，分享該組織透過政府與企業協作，有效降低食物浪費。

根據FAO《2023年世界糧食安全與營養狀況報告》指出，包裝技術是降低糧食損失與浪費的關鍵工具。良好的包裝不僅能延長食物保鮮期並利於長途運輸，有助於鞏固整體糧食安全；反之，可能導致高達20％的食物損失，包裝已被列為全球3大減少食物浪費的解方之一。

會議中，農業部也邀請台中市政府、台灣設計研究院及塑膠工業技術發展中心合作，設置食品包裝實體展示、惜食交換平台及永續農業成果展示，向APEC會員秀出我國在創新包裝、循環經濟及惜食推動等具體作為。

農業部表示，APEC地區是全球最主要的糧食生產與出口區域，糧食損失不僅代表農業資源的浪費與生產成本的提高，更會影響生產者的收益並推升消費者的負擔。從環境來看，大量食物浪費最終進入垃圾掩埋場，其發酵的甲烷會增加溫室氣體排放，衝擊氣候變遷，有效減少糧食損失對於建構全球永續糧食體系至關重要。

APEC「透過包裝創新減少糧損及浪費」會議中，農業部也展示我國創新包裝技術成果。（農業部提供）

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