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    恆春半島觀光新頁 落山風合作社打造永續觀光

    「有限責任屏東縣落山風永續觀光勞動合作社」於牡丹遊客中心舉行創立大會。（記者蔡宗憲攝）

    「有限責任屏東縣落山風永續觀光勞動合作社」於牡丹遊客中心舉行創立大會。（記者蔡宗憲攝）

    2025/06/05 18:14

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣政府力推恆春半島觀光再升級，在交通部觀光署與恆春半島四鄉鎮支持下，啟動「恆春半島走讀-尋訪琅嶠故事遊憩廊帶計畫」，沿線打造牡丹遊客中心、石門古戰場旅遊資訊站等設施，提供遊客優質服務環境。為帶動在地經濟，縣府攜手屏東科技大學，培訓32名牡丹社事件導覽解說員，輔導成立「有限責任屏東縣落山風永續觀光勞動合作社」。今天於牡丹遊客中心舉行創立大會，正式邁向生態旅遊與地方創生的自主營運新里程。

    為減輕墾丁國家公園遊憩壓力，屏東縣府於2018年公告設立落山風風景特定區，陸續推出遊憩廊帶計畫。除了牡丹遊客中心，還設有旭海、九棚旅遊資訊站及衝浪基地等，串聯自然資源與多元族群文化，打造豐富旅遊體驗。計畫同時培力在地社區，結合生態旅遊、環境教育與地方產業，帶動經濟活絡。導覽解說員成為推廣牡丹社事件歷史與在地文化的核心力量，展現恆春半島獨特魅力。

    過去兩年半，屏東縣府與屏科大積極推動社區組織與解說員培訓，每兩個月召開會議，串聯旭海、高士、東源、九棚、港仔等社區，終於在今年成立落山風合作社。合作社召集人吳儷嬅表示，參考日本推出的DMO（旅遊地管理暨行銷組織）模式，合作社將以永續觀光為目標，強化遊程設計、產品研發與行銷推廣，串聯產官學資源，促進跨域合作。未來將透過聯合行銷與產品優化，突破社區單打獨鬥困境，提升區域競爭力，打造屏東永續觀光新典範。

    吳儷嬅說，這場創立大會不僅是恆春半島觀光的新起點，更是屏東推動地方創生的里程碑。落山風合作社將帶領在地社區與遊客攜手，探索恆春半島的自然與文化之美，開創永續旅遊新未來。

    落山風合作社未來將透過聯合行銷與產品優化，突破社區單打獨鬥困境。（記者蔡宗憲攝）

    落山風合作社未來將透過聯合行銷與產品優化，突破社區單打獨鬥困境。（記者蔡宗憲攝）

    落山風合作社培力在地社區，結合生態旅遊、環境教育與地方產業，帶動經濟活絡。（記者蔡宗憲攝）

    落山風合作社培力在地社區，結合生態旅遊、環境教育與地方產業，帶動經濟活絡。（記者蔡宗憲攝）

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