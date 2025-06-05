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    首頁　>　生活

    響應世界環境日 台南2市場、農會無塑消費送衛生紙

    南市環保局響應推動「無塑生活圈」，串聯市場、夜市、超市及循環袋共享行動，源頭減量。（台南市環保局提供）

    南市環保局響應推動「無塑生活圈」，串聯市場、夜市、超市及循環袋共享行動，源頭減量。（台南市環保局提供）

    2025/06/05 18:08

    〔記者蔡文居／台南報導〕今天6月5日「世界環境日」，台南市環保局響應推動「無塑生活圈」，串聯市場、夜市、超市及循環袋共享行動，進行源頭減量，本週起凡自備購物袋/容器，在開元、下營市場無塑消費送衛生紙，小北觀光夜市加碼折10元，台南市及官田區農會超市則加送衛生紙。

    環保局說，自去年推動「無塑生活圈」系列行動以來，多數店家反映，民眾自備容器與購物袋的比例明顯提升，顯示市民對無塑生活的理念已逐漸產生認同，並付諸實際行動。今年活動延續並擴大參與通路，本週起推出3場接力式減塑行動，凡自備購物袋/容器，6月6日至開元、下營市場無塑消費送衛生紙；6月8日至小北觀光夜市無塑消費，加碼折10；6月10日至台南市及官田區農會超市購買裸賣蔬果加送衛生紙。

    環保局韜，從今年5月起，北區開元市場、下營區下營市場共有59家攤商響應減塑，給予自備購物袋或容器消費享折扣或加量優惠，今年加入了新夥伴-小北觀光夜市，同樣有36各店家提供減塑優惠，3處加起來單月響應超過1000人次。為鼓勵市民減少使用一次性塑膠袋，全市設有212個循環袋取用點，紙袋清潔再利用已超過1萬1000個。目前亦與五金行、寶雅、全聯等洽談合作，期擴大取用便利性。

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