教育治國、推動國際社會公平進步 馬紹爾總統海妮獲嘉義大學名譽博士

嘉義大學校長林翰謙（左）頒授教育學名譽博士學位給馬紹爾群島共和國總統海妮（中）。（記者王善嬿攝）

2025/06/05 17:33

〔記者王善嬿／嘉義報導〕馬紹爾群島共和國總統希爾達．凱西．海妮（Hilda C. Heine）正在台灣進行國是訪問，嘉義大學為表彰她以教育融入國家治理，長期推動國際社會公平與進步，支持台灣參與國際社會，今天頒授教育學名譽博士學位，肯定她的卓越貢獻。

頒授典禮今天下午在嘉義大學蘭潭校區國際會議廳舉行，由嘉大校長林翰謙主持，海妮總統夫婿齊曲能等20人到場觀禮，我國外交部主任祕書唐殿文、駐馬紹爾群島共和國大使夏季昌伉儷出席祝賀。

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海妮致謝表示，馬紹爾群島共和國是擁有悠久歷史的多島嶼國家，面臨氣候變遷的挑戰；高等教育對提升人民對氣候變遷的認識至關重要。

她說，馬紹爾群島共和國重視環境保護，儘管是小型國家，致力於促進全球對兼顧永續發展與經濟成長的重視與討論，並透過教育提高全球人民對環境保護、永續發展的責任信，促進集體行動。嘉義大學授予教育學名譽博士學位，是對馬紹爾群島共和國人民共同決心的肯定，嘉大與馬紹爾群島都重視全球公民意識、正義、多元文化及分享，相信能培育未來領域人才，促進永續與知識的存續。

林翰謙致詞說，海妮總統投身公共服務及人才培育多年，提升全球在氣候變遷、性別平權、區域合作與永續發展等議題關注；她以「教育」推動世界的改變，將人才培育與當代社會需求、在地文化結合，深化多元文化與永續社會的價值。

林翰謙表示，2023年嘉大與馬紹爾公立學校系統簽署合作備忘錄，共同推動人才培育、學生交流及合作計畫，這次頒授教育學名譽博士學位給海妮總統，建立更深一層連結，未來與馬紹爾公立學校系統攜手合作，致力永續人才培育，共同為國際社會作出積極貢獻。

外交部主任祕書唐殿文說，海妮總統2016年成為馬紹爾群島共和國首位女性總統，深信教育是國家的基石，高度重視人權保障，在她任內，為國民提供獎學金以促進教育機會，積極推動與台灣的教育合作，提升馬紹爾群島共和國人民教育水準，獲教育學名譽博士學位當之無愧。

馬紹爾群島共和國總統海妮將教育融入國家治理，長期推動國際社會公平與進步，今獲頒嘉大教育學名譽博士學位。（記者王善嬿攝）

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