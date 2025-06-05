聽從老師建議？高中生備審資料造假4校醫學系取消錄取 校方這樣說......

台中一名私校學霸上傳學習歷程檔案被質疑造假，遭4校醫學系取消錄取資格。示意圖，與本文無關。（資料照）

2025/06/05 17:37

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台中一名私校高中學霸上傳學習歷程檔案遭質疑造假，原錄取陽明交大醫學系、台北醫學大學及中國醫藥大學、中山醫學大學醫學系，近日相繼遭取消錄取資格。據悉，當事學生事後在個人社群宣稱其學習歷程是「聽從老師建議」才這樣寫，讓外界懷疑是老師指使，對此，校方今天做出回應，稱老師絕對沒有指使學生這麼做。

台中某私校學生日前在社群公開自己的大學錄取結果，學測考到74級高分的他獲得4校醫學系正取、1校備取，但隨後就被網友抓包其學習歷程檔案中提到曾參加高中菁英盃辯論比賽，獲得「最佳辯士」榮譽，但翻查近年得獎名單都沒有他，只是獲得其中一場比賽的「優秀辯士」，質疑膨風造假，因此提出檢舉。

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事件引發爭議後，該生緊急將社群關版設為不公開，但陽明交大醫學系及台北醫大4日開會決議取消該生錄取資格，今天中國醫大及中山醫大也跟進宣布取消。

據悉，事後當事學生在個人社群向外界道歉：「對不起不好意思，我這樣寫確實不對了……那時候是聽從老師建議這樣寫的，造成大家的誤會我很抱歉……。但只有那一項是被改過的，其他項都是真的。再補充一點，我的資料上依然有附上自己證書，所以我覺得我沒有到欺騙審查委員」。此話一出，讓網友再質疑是老師指使學生造假備審資料，痛批老師教學生用謊言換取未來，害學生斷送升學前途，且這恐非個案。

綜合媒體報導，校方今天回應稱，學習歷程檔案不需要經過老師認證，學生準備備審資料曾諮詢多位老師意見，之後把結果統合在學習歷程上，可能是師生溝通理解出現落差，老師沒有指使學生造假。

校方也透露，該生這個禮拜只有週一到校，週二起就開始請假，校方會持續給予關懷並提供全力協助。

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