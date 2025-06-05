今年第一季台中市最多行人死亡 陳世凱：有補助死亡數仍高會特別關注

交通部長陳世凱（左二）點出台中市的行人安全問題需要特別被關注。（記者吳亮儀攝）

2025/06/05 17:25

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部今天（5日）公布今年第一季的各縣市道路安全統計，台中市有高達17名行人因車禍死亡，遠多於其它縣市，是名符其實的「行人地獄之都」。台中交通出了什麼問題？台中市議員出身的交通部長陳世凱表示，內政部有補助台中市交通工程和人行道改善經費，但死亡數仍偏高，的確要特別關注。

陳世凱今天主持交通部的道安記者會，面對媒體提問「作為台中市出身的交通部長，台中市的交通和行人安全究竟出了什麼問題」，他表示，台中市的行人安全問題的確要特別關注，就他了解，內政部補助了台中市人行道、路口改善相當多的經費，但行人死亡數仍偏高，這得要研究一下。

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陳世凱表示，交通部也會針對台中市的行人死亡數偏高問題要台中市府說明如何解決，並關注其改善狀況。他也指出，交通部每個月戰戰兢兢檢視每一個紀錄，不管紀錄是否往不好的方向在走，尤其4月行人死亡數據讓人比較擔心，5月也發生重大車禍。

另外，陳世凱表示，交通部已針對無照駕駛、車輛不讓行人肇事致人死傷等修法加重罰則加速進行，「無照肇事重罰修法預計6月底送到行政院，不停讓行人致死或重傷的修法也是6月底送件給行政院」，都會加快腳步。

他也點出，道路安全數字讓人擔心的縣市例如新竹縣市、苗栗縣、台南市、嘉義縣、澎湖縣等，交通部會跟地方政府密切合作，檢視哪些需要改善來努力。

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