關廟市場修繕攤商竟要自掏腰包 怒連署向黃偉哲陳情

台南市議員鄭佳欣今天總質詢，當場遞交攤商的連署陳情書，向市長黃偉哲陳情。（記者蔡文居攝）

2025/06/05 17:05

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市關廟市場已逾50年，設施老舊，消防安檢不合格，被要求限期改善，拆除鋪位非防火材質隔間，攤商卻要自掏腰包修繕，十分不滿。市議員鄭佳欣今天總質詢說，修繕責任應由市府負擔，不該轉嫁攤商，她當場遞交攤商連署陳情書，向市長黃偉哲陳情。黃偉哲說，他會來了解，尋求合法且合情的處理方式，兼顧公共安全與攤商權益。

鄭佳欣說，一個市場可以延宕，但人的尊嚴不能再等。很多攤商都是5、60歲的長輩，他們一輩子都在這裡擺攤養家，為什麼到了最後還要扛下政府的責任？攤商都有繳交租金，如今修繕責任應由市府負擔才對，怎會攤商負擔？她當場要求立即檢討契約，修正政策，市府不該將責任轉嫁給最辛苦的人。

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經發局說，市府於去年針對關廟市場建物辦理安全檢查時，發現部分店鋪的內部裝修包括天花板與隔間牆等，不符合法定防火時效規定，必須進行改善，經調查，目前約有30家鋪位涉及相關裝修。

經發局說明，5月21日已召開拆除作業前說明會，自治會及部分攤商表達，希望市府能協助設置防火隔間，以減輕攤商自行負擔拆除後重建費用的壓力，市府目前正在釐清原本隔間設施是否屬早期公家施作。若確認原本隔間設施為原公家設置，會基於適法性下予以進行相關處理，以兼顧公共安全與攤商權益。

鄭佳欣也質疑，歸仁市場整建一再跳票，攤商等不到新設施，生活也受影響。市場處則說明，歸仁市場水溝阻塞問題，目前正加速進行缺失改善，但近日陰雨停工，預計6月10日前即可完工。

關廟市場消防安檢不合格被要求限期改善，攤商竟要自掏腰包修繕，引起不滿。（台南市議員鄭佳欣提供）

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