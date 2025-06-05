守護新竹母親河頭前溪 清大攜手5高中職成立行動聯盟

清華大學攜手東高中、新竹高商、新竹高中、建功高中與曙光女中，成立「大新竹流域學校行動聯盟」，發起守護新竹母親河頭前溪行動。（記者洪美秀攝）

2025/06/05 16:56

〔記者洪美秀／新竹報導〕頭前溪是新竹的「母親河」，也是75萬人的飲用水源。清華大學今天攜手新竹縣市5所高中職，成立「大新竹流域學校行動聯盟」，以「一所學校守護一條溪流」理念，透過課程設計、教師增能與學生實作，培育具備在地意識與行動力的下一代。

參與「大新竹流域學校行動聯盟」的5所高中職包括頭前溪流域沿線的竹東高中、新竹高商、新竹高中、建功高中與曙光女中，聯盟發起人、清華大學分環所教授周秀專指出，希望每所學校都與溪流連結，用教育來守護河川環境。期建立一套讓學生認識地方、參與保護、願意行動的環境教育模式。

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經濟部水利署副署長陳建成提到，面對氣候變遷帶來的影響，近年台灣已多次遭遇大旱與颱風，河川治理需要更前瞻、完整與系統性的思維。治理不僅是防洪工程，更應融入在地的水文化與景觀特色，透過跨部門合作與地方參與，共同建構更好的水環境。

竹東高中校長詹文克說，學校曾與清華合作開設水質調查與流域課程，將延續合作基礎，讓守護頭前溪的行動更有系統。培養學生公共倡議與社區參與的素養。新竹高中校長郭珍祥也說，希望引導學生親近土地、實踐責任的重要契機。

清大去年成立「清華永續棧」頭前溪流域生活圈，導入最先進的科技；以綠色金融角度，邀請在地團體、信託基金與企業共同推動河川永續活動；開設通識課程，引導跨科系學生提出創新可行的解決方案；發表頭前溪底泥與生物毒性研究、河川廢棄物AI影像辨識系統研發成果。

清華大學攜手5所高中職成立行動聯盟，發起守護新竹母親河頭前溪行動。（記者洪美秀攝）

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