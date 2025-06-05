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    澎湖追風音樂燈光節 結合VIP座位區行銷觀光惹議

    澎湖追風音樂燈光節，提供VIP搖滾區票券，讓旅行社搭配行程賣。（圖由澎管處提供）

    澎湖追風音樂燈光節，提供VIP搖滾區票券，讓旅行社搭配行程賣。（圖由澎管處提供）

    2025/06/05 17:04

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕與澎湖國際海上花火節並列澎湖2大觀光重頭戲的澎湖追風音樂燈光節，即將在8月29日起正式登場，並推出早鳥優惠，以保留VIP搖滾座位區票券，搭配旅宿專案，吸引觀光客抵澎，被澎湖民宿業者質疑圖利特定旅遊業者。澎管處表示，VIP區去年就已實施，今年搭配行銷策略，開放給5家業者，並無圖利特定廠商。

    今年澎湖國際追風音樂燈光節，推出滅火器、麋先生、溫嵐、玖壹壹等大卡司表演，自8月29日至9月26日每週五、8月30日週六晚間7時30分；燈光藝術展演：8月29日至11月2日每日晚間6時30分至11時，地點在澎湖觀音亭園區，也是澎湖國際海上花火節主舞台區，希望延續花火節的熱潮。

    由於活動是澎湖國家風景區管理處動用公帑，展開免費演唱會，卻又畫出VIP座位區，給特定旅宿業者賣房或遊程時搭配當優惠賣，讓在地民宿業者質疑有圖利之嫌，連催生活動的立委楊曜也覺不妥，表明「這是不公平的方案」，並已要求澎管處檢討這種做法。

    針對澎湖旅宿業者的不滿，澎管處副處長呂玉鉛表示，VIP搖滾區給特定業者搭房間賣，是因為當初招標文件時，就納入旅行社必須把旅客招進來2天1夜遊程的義務。後續也希望與在地商家合作優惠方案，也能提供這VIP區座位。同時紅龍圍起的VIP席座位區，是從去年開始搭配遊程推廣，主要鼓勵民眾多待澎湖幾天，所以跟5間旅行社合作推機加酒或住宿加遊程，避免只有1間圖利的問題。

    澎湖旅宿業者質疑，VIP座位優惠券搭配行程賣，有圖利廠商之嫌。（記者劉禹慶翻攝）

    澎湖旅宿業者質疑，VIP座位優惠券搭配行程賣，有圖利廠商之嫌。（記者劉禹慶翻攝）

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