侯友宜化身包種茶達人 電商助攻新北百萬冠軍茶熱銷

新北市長侯友宜（中）與坪林區農會理事長陳文慶、今年度百萬冠軍茶王方均銓至購物台行銷包種茶。（記者翁聿煌攝）

2025/06/05 16:59

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜化身包種茶達人，5日登上電視購物台推廣新北百萬冠軍茶，邀請民眾一同品味包種茶的獨特花香，以行動支持新北優質農特產，直播推出限量500組的包種茶優良獎半斤禮盒，每盒特價1188元並回饋50%東森幣，等於半價優惠，開賣馬上銷售一空，新北市農業局表示，來不及搶購的民眾可在13日前至線上購物網購買享相同優惠，限量1500組售完為止。

侯友宜今天與新北市農會總幹事張麗梅、坪林區農會理事長陳文慶、今年度百萬冠軍茶王方均銓至東森購物台行銷包種茶，同時介紹冷泡包種茶體驗獨特香氣的訣竅。

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侯友宜表示，新北市是北台灣最大的茶產區，其中坪林更是百萬冠軍茶的故鄉，每年的春茶評鑑是全台灣最大規模的包種茶評鑑賽事，新北茶農屢獲全國製茶技術競賽佳績，累積12座冠軍，新北是全國最多冠軍製茶師的縣市，又連年以特色茶品獲得日本「世界綠茶大賽」、法國「世界茶葉大賽」、比利時「頂級美味大獎」、英國「美食風味獎」等國際級指標性評鑑之最高榮譽，無論是產量、品質、技術，皆為全國之冠。新北包種茶堪稱全台灣最「香」的特色茶，歡迎民眾選購新北優質包種茶，體驗清新幽雅的花香與茶韻。

方均銓也分享累積50餘年的製茶心得，透過傳統的日光萎凋走水，加上依照茶菁含水量小力翻動，徹夜做出充滿花香的包種茶，張麗梅表示，包種茶湯澄清透亮，充滿蘭花、七里香、茉莉花的清香，絕對是茶中的極品，炎炎夏日酷熱難耐，來杯冰涼的包種茶既能消暑又能品味清新茶香，冷泡包種茶絕對是夏天首選，邀請大家喝新北好茶，攜手協助茶農推廣新北優質特色茶，推薦民眾選購。

新北市長侯友宜上電視購物台大力推銷新北包種茶春茶上市。（記者翁聿煌攝）

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