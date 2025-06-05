為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    侯友宜化身包種茶達人 電商助攻新北百萬冠軍茶熱銷

    新北市長侯友宜（中）與坪林區農會理事長陳文慶、今年度百萬冠軍茶王方均銓至購物台行銷包種茶。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜（中）與坪林區農會理事長陳文慶、今年度百萬冠軍茶王方均銓至購物台行銷包種茶。（記者翁聿煌攝）

    2025/06/05 16:59

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜化身包種茶達人，5日登上電視購物台推廣新北百萬冠軍茶，邀請民眾一同品味包種茶的獨特花香，以行動支持新北優質農特產，直播推出限量500組的包種茶優良獎半斤禮盒，每盒特價1188元並回饋50%東森幣，等於半價優惠，開賣馬上銷售一空，新北市農業局表示，來不及搶購的民眾可在13日前至線上購物網購買享相同優惠，限量1500組售完為止。

    侯友宜今天與新北市農會總幹事張麗梅、坪林區農會理事長陳文慶、今年度百萬冠軍茶王方均銓至東森購物台行銷包種茶，同時介紹冷泡包種茶體驗獨特香氣的訣竅。

    侯友宜表示，新北市是北台灣最大的茶產區，其中坪林更是百萬冠軍茶的故鄉，每年的春茶評鑑是全台灣最大規模的包種茶評鑑賽事，新北茶農屢獲全國製茶技術競賽佳績，累積12座冠軍，新北是全國最多冠軍製茶師的縣市，又連年以特色茶品獲得日本「世界綠茶大賽」、法國「世界茶葉大賽」、比利時「頂級美味大獎」、英國「美食風味獎」等國際級指標性評鑑之最高榮譽，無論是產量、品質、技術，皆為全國之冠。新北包種茶堪稱全台灣最「香」的特色茶，歡迎民眾選購新北優質包種茶，體驗清新幽雅的花香與茶韻。

    方均銓也分享累積50餘年的製茶心得，透過傳統的日光萎凋走水，加上依照茶菁含水量小力翻動，徹夜做出充滿花香的包種茶，張麗梅表示，包種茶湯澄清透亮，充滿蘭花、七里香、茉莉花的清香，絕對是茶中的極品，炎炎夏日酷熱難耐，來杯冰涼的包種茶既能消暑又能品味清新茶香，冷泡包種茶絕對是夏天首選，邀請大家喝新北好茶，攜手協助茶農推廣新北優質特色茶，推薦民眾選購。

    新北市長侯友宜上電視購物台大力推銷新北包種茶春茶上市。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜上電視購物台大力推銷新北包種茶春茶上市。（記者翁聿煌攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播