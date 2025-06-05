嘉縣「保嘉忠」3校學生跨校合作 規劃台北之旅

嘉義縣立忠和國中、太保國中及六嘉國中學生到台灣大學參觀。（圖由忠和國中提供）

2025/06/05 16:50

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為拓展視野，嘉義縣立忠和國中、太保國中及六嘉國中學生自主規劃2天1夜台北學習之旅，安排行程、餐飲及學習體驗，老師僅從旁協助，師生昨天出發，到台灣大學、總統府及各大博物場館等處參觀，今天完成自助旅行，培養獨立思考及實踐能力。

忠和國中校長方信于、太保國中校長徐文成及六嘉國中校長陳義禮，與處室主任、閱讀推廣老師一同辦理「保嘉忠-國際移動-忠和築夢展五翼」活動；方信于說，行程由學生自行規劃，學習策劃、溝通與合作能力，是教育部主推社會情緒學習（SEL）的具體實踐，培養學生同理心與社會覺察，承擔責任與團隊合作。

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昨天學生搭乘高鐵到台北，參觀總統府瞭解台灣民主制度與歷史建築的意涵，再前往台灣大學、台北當代藝術館參訪，在大稻埕迪化街進行文藝旅程；嘉義同鄉會太保聯誼會會長周三貴招待3校師生享用晚餐，忠和國中校友立委蔡易餘也到場致意；今天學生分組到古生物博物館、袖珍博物館參觀，也利用英語與外國人交流。

方信于說，學生透過實際規劃行程，比單純的課堂教學更能留下深刻印象，徐文成也認為，跨校合作讓學生有更多元的學習夥伴，也讓教師們能交流教學經驗。

學生到各博物場館參觀。（圖由忠和國中提供）

嘉義同鄉會太保聯誼會招待學生用餐。（圖由忠和國中提供）

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