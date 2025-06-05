屏東縣麟洛大排堤防有裂縫 民眾質疑沒鋼筋不斷破堤

麟洛大排正進行工程。（記者葉永騫攝）

2025/06/05 16:56

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣麟洛大排接連在盧碧、凱米颱風造成潰堤，今年堤防才剛剛修復完成，但屏東縣政府水利處卻發現另一處堤防又出現裂縫，近期趕工修復，但民眾卻發現舊堤防沒有鋼筋，水利處表示，這次修復採用新工法，堤防斜坡增加了鋼筋，將強化堤防的抗衝擊力。

萬丹鄉麟洛大排是東港溪的上游，從麟洛鄉流經萬丹鄉興化廍後匯流入東港溪，4年前盧碧颱風來襲，造成堤防被掏空後潰堤，大水淹進興化廍造成災情，去年凱米颱風來襲，再度破堤，今年才剛剛修復完成，但縣府也發現對岸的堤防有裂縫，於是斥資476萬餘元修復70公尺堤防，4月開工，原預計在6月底完工，但近日因為連續下雨，使工期有所延誤，可能延到7月完成，但能夠趕在颱風季節來臨前完工，不過施工時，民眾卻發現堤防斜坡水泥內都沒有鋼筋，質疑工程有問題才會造成不斷的破堤。

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縣府水利處說明，早期的堤防設計認為只要在泥土內部加壓密實再增加水泥的厚度就能抵擋水流的沖擊，並沒有偷工減料，施工當時有特別開說明會，請居民不必擔心，但是遇到颱風的風強水急的狀況，堤防不斷受到溪水衝擊，還是有可能影響泥土的密度變化造成裂縫，所以才會出現整片堤防被沖破的情況，縣府就是發現有這個情形，因此這次的工法特別在水泥斜坡內排列加固了鋼筋來抵抗水流沖擊，而護岸也重新施作，讓整個河段更加安全耐用。

麟洛大排正進行工程趕在颱風季前完工。（記者葉永騫攝）

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