憂明德水庫觀光發展受衝擊 頭屋鄉親反對土資場動工

苗栗縣造橋鄉大桃坪土石方堆置場（簡稱土資場）興設案，獲環評通過核定，業者今（5）日召開施工前說明會，頭屋鄉親聚集場外路口表達反對。（記者彭健禮攝）

2025/06/05 16:44

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉大桃坪土石方堆置場（簡稱土資場）興設案，獲環評通過核定，業者今（5）日召開施工前說明會。因該土資場聯外交通為頭屋鄉明德村苗126線，頭屋鄉長徐鑫榮等鄉親今也聚集場外路口表達反對，主張砂石車頻繁出入，將阻礙明德水庫觀光發展及影響水質，已就環評結果提起行政訴訟，並訴求行政訴訟有結果前不應開工。

對此，縣府水利處及環保局表示，依行政訴訟法第116條規定，原處分或決定之執行，除法律另有規定外，不因提起行政訴訟而停止。業者依環評法於今天召開施工前說明會，後續須申辦水土保持工程，經縣府主管機關審核通過，才得申請營運許可證，縣府會依法審查把關。業者也強調，土資場收取物為營建剩餘土石方，非廢棄物，不會對環境造成污染，針對車入大車也會落實交通控管。

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徐鑫榮今天請假到場聲援，他說，他身為明德村子弟，堅決反對此案，尤其明德水庫已獲觀光署補助2億多元執行觀光亮點計畫，即將於9、10月試營運，另，客委會補助2億多元的明德水庫自行車道第一期建置工程也於今年3月開工。這些經費投入，可望帶動明德水庫及頭屋鄉的觀光發展，希望業者審慎評估，他會與鄉親共同維護地方的生活環境品質與觀光發展。

明德村長謝文達表示，明德社區自2017年投身環保社區，從事環境教育，2021年獲環境部國家環境教育獎、前年獲環境部低碳銀級村認證及低碳家園優等獎，一旦土資場進入，將讓村民7年的努力消失殆盡。

謝文達指出，依業者規劃苗126線每小時將有26輛砂石車通行，將嚴重衝擊明德水庫周邊的交通及觀光發展。此外，反大桃坪土石方堆置場自救會會長李禮爐也指出，土資場場址鄰近造橋鄉劍潭水庫及頭屋鄉明德水庫，水庫用水恐將受影響，自救會會抗爭到底，並已提起行政訴訟，請主管機關要求開發單位待環評行政訴訟有結果後再行開工。

頭屋鄉長徐鑫榮（持麥克風者）到場聲援。（記者彭健禮攝）

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