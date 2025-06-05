中和太武山莊圍籬危害交通安全 議員張嘉玲揭違建：金門縣府速改善

新北市議員張嘉玲邀請新北市相關單位及金門縣政府代表會勘太武山莊周邊環境。（記者翁聿煌攝）

2025/06/05 16:48

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市議員張嘉玲今天（5日）會勘金門縣政府位於新北市中和區自治街的太武山莊，她指出，金門縣政府於2016年太武山莊被指定為市定古蹟以來，就搭建圍籬將山莊團團圍住，影響當地環境衛生及交通安全，且圍籬未向新北市工務局申請雜項執照，等於是違建，張嘉玲盼金門縣政府負起責任盡速改善。

民有里長謝清炎指出，金門縣政府所設圍籬，不僅讓外界無法了解山莊內部的環境衛生問題，颱風後樹木傾倒也曾造成鐵皮圍籬倒塌毀損，危及行人行車安全；再者，路口也因圍籬阻隔視線及距離問題，屢屢發生車禍意外，行人陷入無法防備的危險。

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張嘉玲指出，太武山莊為金門縣政府所有，自2016年指定為市定古蹟以來，就搭設鐵皮圍籬，而在自治街與民有街口的四個角落，都是金門縣政府所有搭設圍籬，全密閉式的圍籬影響當地環境衛生，園區內樹木倒塌毀損，也會危及行人行車安全，盼主管單位金門縣政府能有所改善。

張嘉玲指出，經新北市工務局查證，此處現況圍籬均未申請雜項執照，換句話說，就是違章建築，張嘉玲5日邀集文化局、交通局、工務局、拆除大隊、公所、城鄉局一起會勘，金門縣政府財政局科員代表出席，她指出，金門縣政府表示所有用地目前已提出都市更新申請，但是縣府身為公務機關，應負起責任，重視公共及交通安全，改採通透性佳的圍籬，以利行車行人視線，並申請執照，請工務局將此案列管，並敦促改善。

張嘉玲也督促新北市交通局設置閃燈號誌、標誌及標線重新劃設，讓路口行車與行人安全更有保障。

新北市議員張嘉玲指出，太武山莊被金門縣政府以圍籬團團圍住，影響當地環境衛生及交通安全。（記者翁聿煌攝）

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