台鐵高雄車站商業大樓傳「1家」業者送件 張博洋點出4大問題

台鐵高雄車站商業大樓遴選出租招標案，傳出僅「1家」業者送件，依規定宣告流標。（記者王榮祥攝）

2025/06/05 16:42

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台鐵高雄車站商業大樓暨車站周邊商業空間遴選出租招標案昨（4日）截止，傳出最終僅「1家」業者送件，依規定宣告流標，並將進行第2次招標公告；對此，市議員張博洋點出4大問題，呼籲儘速成立由政府主導的「高雄車站城開發平台」。

張博洋指出，台鐵高雄車站商業大樓招商流標，主因包括周邊建設整合不足、缺乏整體規劃與商圈發展策略藍圖、招商條件與市場現實存在落差，以及面臨新興商圈的競爭壓力。

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張博洋說，首先是周邊建設整合不完善，高雄車站主體剛完工，但周遭相關建設仍處於整合階段，車站大型商圈尚未形成。這種情況下，業者對未來商業環境的發展潛力，無法準確評估，對投入大額資金保持謹慎態度。

其次是商業環境缺乏整體規劃，張博洋強調，目前高雄車站周邊的商業設施呈現「多頭馬車」，包括高捷商場、一番街、動漫與美食商家進駐區域，以及本次流標的商業大樓等，均由不同單位分別招商與管理。這樣的分散運作模式使得各區域難以形成統一品牌、商業機能重疊，也無法打造具識別度的車站商圈，即便車站每日人流持續增加，但若無法有效吸引人潮至商業空間消費或延伸至周邊商圈，整體經濟效益仍難以提升。

張博洋指出，台鐵招商條件也與市場現實存在落差，本次招標案設定每年1.5億元固定租金、20年租期等條件，但在商圈尚未成形、人潮聚集效應不明情況下，業者對於是否能達到預期營收抱有疑慮；他舉鳳山車站空中鳳城的流標經驗，證明當招商條件與市場接受度存在顯著落差時，即便調降營運權利金或延長契約年限，仍難以吸引投資者。

此外，高雄地區的大型商業據點如漢神百貨、大遠百、夢時代等，已在市場中占據穩固地位，新進入的車站商業空間，需要找到自身定位與差異化優勢，才能在競爭激烈的市場中脫穎而出。

張博洋呼籲儘速成立由政府主導的「高雄車站城開發平台」，整合台鐵、市府各部門及周邊商圈資源，學習日本東京、大阪等地成功經驗，共同規劃高雄車站及其周邊區域的整體發展策略，建立統一招商窗口，提升整體招商效率。

他也建議台鐵可參考鳳山車站流標經驗，調整招商條件，在商圈尚未完全成形前，可考慮提供更多經營彈性與風險分攤機制，如降低初期租金、分層分階招商、提供營運補貼或延長租約期限等，吸引更多潛在投資者參與。

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