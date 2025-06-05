水是埔里命脈！ 議員齊聲反對設置廢棄物掩埋場

民進黨議員蘇昱誠等人，5日在議會縣政總質詢時高呼「拒絕掩埋場、維護好山水」等口號，表達堅決反對埔里蓋掩埋場。（記者張協昇攝）

2025/06/05 16:33

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣埔里鎮孕育好山好水，更是國內筊白筍最大產地，但有民間業者於埔里麒麟里申設事業廢棄物掩埋場，民進黨議員蘇昱誠、王秋淑、蔡銘軒、陳宜君、吳棋楠、陳玉鈴及沈夙崢，5日在議會縣政總質詢指出，水是埔里命脈，在當地設置掩埋場，不但有污染水源、水質之虞，更可能衝擊筊白筍產業及地方生態環境，甚至影響下游供應彰化、草屯飲用水源的鳥嘴潭人工湖水質安全，7名議員並於議場高呼「拒絕掩埋場、維護好山水」等口號，表達堅決反對埔里蓋掩埋場。

擔任埔里反掩埋場自救會會長的蘇昱誠表示，業者在埔里麒麟里山坳處申設的掩埋場，面積廣達24.62公頃，資料顯示可掩埋多達245萬立方公尺的垃圾量，這個垃圾量究竟有多大，有人形若將掩埋的垃圾倒過來看，就會像是一座金字塔，地方憂心一旦發生土石流、地震及暴雨，導致污水滲漏，勢必污染埔里的地下水源，也違反了縣府環保局於校園推動保護土壤及地下水源教育的立場。

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王秋淑也指出，魚池鄉鄰近埔里鎮，也有不少鄉民種植筊白筍，要種出又白又嫩如同美人腿般的筊白筍，就必須要有好的水質，得知埔里要蓋掩埋場，鄉民擔憂萬一造成水源污染，將嚴重衝擊筊白筍產業。

蔡銘軒強調，當初政府花了許多時間及經費，將鄰近鳥嘴潭人工湖堆積多年的草屯垃圾山移除，目的就是怕影響供應彰化、草屯飲用水源的該人工湖水質，如今卻又要在上游設掩埋場，難道就不怕污染？

陳宜君也說，該掩埋場興辦事業計畫會辦農田水利署南投管理處時，該處曾回函縣府不宜在當地蓋掩埋場，且設置地點也靠近白魚等台灣特有種生物棲息地，影響生態環境。

縣府環保局李易書答詢表示，該案業者主要申請掩埋較不易腐化的營建廢棄物，惟各項設施及污染防治措施都必須符合法令規定，包括鋪設兩層防水布及監測系統，防止污水滲漏等，後續還有土地變更、二階環境影響評估等數年漫長程序要走，並將召開環評說明會，讓大家參與討論、表達意見，縣府也會依法嚴格把關。

民間業者在埔里鎮麒麟里申設事業廢棄物掩埋場，議員憂心污染水源涵養區。（埔里反掩埋場自救會提供）

民間業者於南投縣埔里申設事業廢棄物掩埋場，議員王秋淑（右）將筊白筍送給縣府環保局長李易書，提醒縣府審核時嚴格把關。（記者張協昇攝）

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