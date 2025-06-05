新北市鼓勵廣設太陽光電 祭60萬、200萬雙補助計畫

太旭綠能於老人之家設置太陽能發電系統，結合屋頂隔熱並提供穩定電力來源。（新北經發局提供）

2025/06/05 16:20

〔記者陳奕劭／新北報導〕因應全球淨零碳排趨勢，新北市政府即日起公告受理申請「推動設置太陽光電發電系統補助計畫」與「淨零碳示範場域推廣補助計畫」。其中，申請太陽光電系統最高補助60萬元，「淨零碳示範場域推廣補助計畫」每案最高補助200萬元，盼促進全民能源轉型，落實低碳永續城市願景。

市府經濟發展局表示，「淨零碳示範場域推廣補助計畫」即日起開放申請至9月30日，針對同時設置太陽光電、能源管理系統與儲能系統之案場，每案最多補助總經費49％、最高補助200萬元；「推動設置太陽光電發電系統補助計畫」即起受理至6月30日，依設置容量提供每瓩5000至15000元不等補助，每案最高補助60萬元，取得經濟部營運總部認定提升至80萬元。

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經發局指出，凡在新北市境內設置太陽光電系統，並取得主管機關核發設備登記或同意備案企業或社區管委會均可申請。相關資訊可至新北經發局官網或電洽（02）2960-3456分機5324錢小姐。

經發局長盛筱蓉說，截至今年4月，新北市已設置186.5MW太陽光電，為鼓勵更多企業與民眾參與，雙補助計畫提高單案上限，擴大投資誘因與轉型效應，期望降低綠能設置門檻，協助用電戶建構自主、分散且穩定的再生能源基礎，打造具韌性的綠能城市。

明志科大於校園內天橋上搭建太陽能發電系統，為全台首見，也是率先各大學實現綠色校園。（新北經發局提供）

新北市工商展覽中心屋頂設置太陽光電板，除長達20年穩定售電收入，還具有隔熱降溫效果。（新北經發局提供）

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