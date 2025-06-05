集集火車站迎復駛！充氣大石虎坐鎮 改造特色候車亭

南投集集火車站迎接年底復駛，站區設有可愛的充氣大石虎，讓遊客來到火車站就能與超萌石虎打卡拍照。（記者劉濱銓攝）

2025/06/05 16:19

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投集集火車站迎接年底復駛，除進行鐵皮攤販區改建為山形市集，南投縣政府也配合觀光署計畫，要把集集火車站的公車亭改造成特色候車亭，未來還將融入嶄新的市集地景，集集鎮公所則說，為迎接遊客到來，目前站區也有可愛的充氣大石虎坐鎮，盼遊客來到集集能有耳目一新的感受。

南投縣政府表示，集集火車站公車候車亭改造，是配合觀光署的特色候車亭計畫，透過整體形象的改造，讓候車亭除了搭車功能之外，也能成為景區亮點，目前特色候車亭正在設計階段，之後就會發包施作，預計暑假過後就會落成啟用。

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由於集集火車站的鐵皮攤販區正在進行山形市集的改建，因此候車亭的設計規劃也有參考市集的外觀，屆時候車亭將採通透設計，面寬從目前的4公尺多，放大到9公尺，讓候車亭能融入後方的山形市集，此外，緊鄰道路的候車亭也會進行退縮，以營造更寬闊的候車空間，避免佔據道路，讓乘客上下車更安全。

集集鎮公所指出，近期火車站的攤販區已展開改建，特色候車亭也如火如荼進行設計，為了迎接年底火車站復駛，目前在站區也設置1座大型的石虎充氣公仔，讓遊客一到火車站，就能看見可愛的打卡地標，除傳達石虎是集集的淺山指標動物外，也讓遊客在古樸的火車站，能感受到集集的觀光活力。

南投集集火車站迎接年底復駛，火車站的公車亭將改造成特色候車亭，不僅面寬放大，還採通透設計，將融入站區地景，預計暑假過後完工。（記者劉濱銓攝）

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