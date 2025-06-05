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    用遊戲輕鬆學英文 「中大小巨人」率團隊開發EnterBook英語學習平台

    身高僅120公分的中央大學網路學習科技所講座教授陳攸華（前排中），率領研究團隊開發「EnterBook」英語學習平台 ，免費開放大眾使用。（記者楊綿傑攝）

    身高僅120公分的中央大學網路學習科技所講座教授陳攸華（前排中），率領研究團隊開發「EnterBook」英語學習平台 ，免費開放大眾使用。（記者楊綿傑攝）

    2025/06/05 16:22

    〔記者楊綿傑／台北報導〕學英文也可以很有趣！個人化數位學習領域權威，身高僅120公分的中央大學網路學習科技所講座教授陳攸華，透過與得勝者文教機構產學合作，率領研究團隊開發「EnterBook」英語學習平台 ，透過數位遊戲、繪本方式輕鬆學習英文同義反義字、英文文法概念，且完全免費開放大眾使用。

    有「中大小巨人」之稱的陳攸華，率領中央大學學生梁駿佑、麥棋鈊、范斐芃、王傑昇，以「Just English就是會考英文」雜誌的教材為基礎，花費近1年時間開發出「EnterBook」，今天宣布正式啟用。學生不管用電腦還是手機都可操作平台，目前平台的內容適合國三到高二學生使用。

    陳攸華是罕病先天性軟骨發育不全的患者，個子嬌小。她回憶，小時候父母認為她未來最好擔任能在家工作的英文翻譯，因此她投入很多時間學英語，奠定英語教學與學術發展的基礎。她不只曾獲英國國科會選為「傑出女性研究學者」，也曾獲我國「傑出人才講座」、「傑出研究獎」等殊榮。

    陳攸華說明，EnterBook平台以閱讀為起點，透過射擊遊戲、配對遊戲幫助學習同義字及反義字，擴增英語字彙量；而面對令人頭痛的傳統文法教學，平台用數位繪本結合圖像和情境，幫助學生理解抽象語法概念；更能藉由反覆練習，以及即時回饋與積分制度，檢視自身學習成效。

    相較於市面上眾多英語學習資源，陳攸華認為，EnterBook是中央大學團隊自建的整合性英語學習平台，涵蓋字彙、閱讀語文法3大核心面向，能系統化地協助學生提升英語能力。

    得勝者文教主任劉駿豪表示，目前已經上線的英語文章適合國三到高二階段學生，後續將提供更多較為簡單、適合國中生程度的文章至EnterBook平台，以擴大適用對象。同時也將舉辦英文競賽，鼓勵偏鄉國中及弱勢孩子學英文。

    談及開發EnterBook的初衷，陳攸華表示，自己能留學英國，也在英國工作9年，希望能以自身經驗幫助其他身心障礙者發展英語專業能力。此外，也想為英語教學略盡棉薄之力，未來願意到偏鄉國中或弱勢群族基金會投入教育推廣，鼓勵更多孩子發現語言學習的樂趣。

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