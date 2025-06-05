新北殯儀館、火化場回饋金 6/7～9/8起發放

新北市立殯儀館（圖）、火化場鄰近地區依法可領取回饋金，今年度回饋金將自6月7日起至9月8日止發放。（資料照）

2025/06/05 16:10

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市立殯儀館、火化場鄰近地區依法可領取回饋金，市府民政局今（5）日公告，今年度殯儀館及火化場回饋金將自6月7日起至9月8日止，於各回饋里指定地點辦理發放；在今年元旦前設籍於回饋里且連續設籍滿4年住戶，以戶長為領取代表，可憑通知單及身分證明文件於指定時間地點領取回饋金，逾期未領視同放棄。

民政局表示，回饋金適用對象涵蓋板橋、三峽、土城及樹林區共24個回饋里，包括板橋區新海里、中正里、德翠里、吉翠里、宏翠里、港尾里、新生里、仁翠里、文德里、幸福里、朝陽里、新翠里；三峽區溪北里、溪東里、龍埔里；土城區祖田里、沛陂里、頂福里、頂新里、頂埔里等20個回饋里，將以現金發放，通知陸續寄出。

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民政局補充，今年起，因個人資料保護規範加強限制，若戶籍於回饋里間有遷徙紀錄，須經本人同意才能查詢相關資料，因此可能造成有遷徙紀錄者未收到通知的狀況，需填寫回饋金領取申請書，於10月15日前掛號郵寄或親送向殯葬管理處提出申請，經查證符合資格者，會以匯款方式匯入戶長所提供的帳戶。

民政局指出，各里發放時間、地點資訊、申請書可至民政局官網查詢、下載，也可於各回饋里現金發放現場或里辦公處索取，若有疑問，可洽殯葬處（02）2257-1207分機110。

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