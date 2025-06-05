漁電共生開發面積全縣最大 嘉縣義竹鄉公所辦座談杜絕不法

義竹鄉常見漁電共生案場。（記者林宜樟攝）

2025/06/05 15:55

〔記者林宜樟／嘉義報導〕「2050淨零轉型」為國家重要政策，嘉義縣義竹鄉是漁電共生重點發展示範區，案場開發面積居嘉義縣之冠，為推動漁電共生業順利推展，義竹鄉公所今天舉辦「漁電共生業推精進作為座談會」，邀請轄內漁電共生業者參與，由嘉義地檢署檢察官黃天儀等進行說明，落實申請流程公開透明、公私協力互助合作、共創雙贏，並且杜絕不法。

義竹鄉長黃政傑說，義竹鄉漁電共生案場面積達數百公頃，近年來公所核發建照、使照數量，從一年合計20到30件，成長到去年達164件，主要增加的都是光電案場；由於公所人力有限，為精進漁電共生業推申請流程、促進公所與廠商雙方流暢溝通，以「公開透明」與「公私協力」雙面向優化漁電共生推動。

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義竹鄉公所農業課及建設課進行漁電共生申請農業用地作農業設施容許使用及建使照申請流程、注意事項、常見錯誤態樣、補件或退件方式等作為光，讓漁電共生業者清楚明瞭。

黃天儀說，檢方與鄉公所合作促進申請流程透明化，共同展現排除不法、維護綠能建設決心，營造健全綠能產業發展環境；透過主講「綠能犯罪態樣」，讓業者瞭解法令規範，並呼籲綠能業者如遇有違法情形，要勇敢舉發，共同守護乾淨綠能。

黃政傑說，公所堅持強化漁電共生相關法規、流程、審核進度公開透明，業者申請過程如遇問題，可直接與公所承辦單位溝通。

義竹鄉長黃政傑希望以公開透明方式落實漁電共生案場申請。（記者林宜樟攝）

嘉義地檢署檢察官黃天儀說明「綠能犯罪態樣」。（記者林宜樟攝）

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