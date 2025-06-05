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    航線狂開！台灣客較去年成長 登美國第18大客源國

    台灣赴美熱度看漲。美國旅遊推展協會會長唐靜儀（右4）表示，新增航班、旅客疫後習慣改變，有助促進台灣旅客赴美。左4為美國國家旅遊局台灣代表蔡璧如。（記者蔡昀容攝）

    台灣赴美熱度看漲。美國旅遊推展協會會長唐靜儀（右4）表示，新增航班、旅客疫後習慣改變，有助促進台灣旅客赴美。左4為美國國家旅遊局台灣代表蔡璧如。（記者蔡昀容攝）

    2025/06/05 16:18

    〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣赴美旅遊持續看漲。美國旅遊推展協會會長唐靜儀表示，今年台灣赴美人次至4月止，累計12萬4293人次，較去年同期成長10.7％，成為美國第18大客源國，是疫後以來最佳表現。

    美國國家旅遊辦公室NTTO統計，台灣今年至4月為止，赴美達12萬4293人次，較2024年同期成長10.7％，而以造訪性質來看，觀光、商務及教育三大類別中，以觀光成長12.3％為最高。

    唐靜儀分析，疫後旅客喜歡長天數旅遊，美國地廣景點多，旅程中可安排的地點選擇多；更重要的是，近1、2年台灣航班恢復很好，甚至比疫情之前增加3成，座位供給多、票價平易近人，才能讓造訪旅次提升。

    唐靜儀表示，今年很多航空公司加開直飛美國航線，例如星宇航空2日剛開航安大略，長榮航空10月也將開航達拉斯，機位供給越多，對旅遊發展就越好，而台幣升值強勁也是一大利基。

    唐靜儀指出，赴美人次的表現，目前恢復至疫前8成以上，希望能盡快回到疫前。美國旅遊推展協加大推廣力道，與美國在台協會（AIT）、美國國家旅遊局及各州政府辦事處合作，讓暌違多年的美國館，再次於台北國際旅展登場，接下來也將再次餐機台南觀光產業推介會，南北旅業都推廣。

    新任美國國家旅遊局台灣代表蔡璧如表示，美國今年夏季有三大賽事，6月14日至7月13日FIFA Club World Cup、7月MLB全明星週及9月萊德盃高爾夫賽，是結合運動盛事與美食旅遊的最佳訪美時機。

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