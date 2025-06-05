為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    溪頭夏天「野」起來！ 夜觀驚見「吞食」蛇、赤尾青竹絲

    溪頭園區夏天夜間可見許多野生動物出沒，甚至有紅斑蛇吞食1隻遭路殺的青蛙，展現動物十足野性。（圖由「森林邦」提供）

    溪頭園區夏天夜間可見許多野生動物出沒，甚至有紅斑蛇吞食1隻遭路殺的青蛙，展現動物十足野性。（圖由「森林邦」提供）

    2025/06/05 15:42

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投溪頭自然教育園區，夏天晚間常見野生動物出沒覓食，除了飛鼠、貓頭鷹，近期園區進行夜間觀察活動時，還驚見紅斑蛇正在吞食1隻遭路殺的青蛙，甚至可見赤尾青竹絲，或青蛙跳進室內，野性十足讓溪頭儼然成為動物樂園，園區表示，巧遇蛇類只要保持距離，不要逗弄干擾，就可避免人蛇衝突。

    溪頭園區表示，為活絡園區周邊的觀光旅宿業者，近年與當地經營森林體驗的業者產學合作，推廣「夜觀」活動，讓遊客在太陽下山後，能在沁涼的園區認識野生動、植物，成為溪頭夜間觀光一大特色。

    承辦溪頭夜觀的「森林邦」指出，近日溪頭都會下雨，讓許多野生動物跑出來覓食，除了常見的青蛙，甚至發現有紅斑蛇正在吞食1隻被車子輾過的青蛙屍體，只見紅斑蛇張開大嘴享用大餐，緩緩將青蛙吞進肚內，展現溪頭的自然生態野性。

    另外，夜間還能看見鮮豔的赤尾青竹絲，或是青蛙到處跳躍覓食，甚至跳進室內與遊客湊熱鬧，這都是有別於一般溪頭白天健行的活動體驗。

    溪頭園區說，園內確實有幾種常見的蛇類，例如無毒的紅斑蛇，或是有毒的赤尾青竹絲，不過一般走在正常步道，由於步道兩側都有除草整理，因此蛇類不太會靠近，若步行巧遇蛇類，也因相隔有一定距離，較不會受到蛇類攻擊，民眾在園區若遇到蛇，則要保持距離，切勿主動攻擊逗弄，通常蛇類就會自行離開，若不慎遭蛇咬，則要記下蛇類特徵並就醫，以免引發身體不適。

    溪頭園區夏天夜間常有蛇類出沒覓食，甚至可見鮮豔的赤尾青竹絲。（圖由「森林邦」提供）

    溪頭園區夏天夜間常有蛇類出沒覓食，甚至可見鮮豔的赤尾青竹絲。（圖由「森林邦」提供）

    溪頭園區夏天夜間常見野生動物出沒，就連活蹦亂跳的青蛙也跳進室內。（圖由「森林邦」提供）

    溪頭園區夏天夜間常見野生動物出沒，就連活蹦亂跳的青蛙也跳進室內。（圖由「森林邦」提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播