溪頭夏天「野」起來！ 夜觀驚見「吞食」蛇、赤尾青竹絲

溪頭園區夏天夜間可見許多野生動物出沒，甚至有紅斑蛇吞食1隻遭路殺的青蛙，展現動物十足野性。（圖由「森林邦」提供）

2025/06/05 15:42

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投溪頭自然教育園區，夏天晚間常見野生動物出沒覓食，除了飛鼠、貓頭鷹，近期園區進行夜間觀察活動時，還驚見紅斑蛇正在吞食1隻遭路殺的青蛙，甚至可見赤尾青竹絲，或青蛙跳進室內，野性十足讓溪頭儼然成為動物樂園，園區表示，巧遇蛇類只要保持距離，不要逗弄干擾，就可避免人蛇衝突。

溪頭園區表示，為活絡園區周邊的觀光旅宿業者，近年與當地經營森林體驗的業者產學合作，推廣「夜觀」活動，讓遊客在太陽下山後，能在沁涼的園區認識野生動、植物，成為溪頭夜間觀光一大特色。

請繼續往下閱讀...

承辦溪頭夜觀的「森林邦」指出，近日溪頭都會下雨，讓許多野生動物跑出來覓食，除了常見的青蛙，甚至發現有紅斑蛇正在吞食1隻被車子輾過的青蛙屍體，只見紅斑蛇張開大嘴享用大餐，緩緩將青蛙吞進肚內，展現溪頭的自然生態野性。

另外，夜間還能看見鮮豔的赤尾青竹絲，或是青蛙到處跳躍覓食，甚至跳進室內與遊客湊熱鬧，這都是有別於一般溪頭白天健行的活動體驗。

溪頭園區說，園內確實有幾種常見的蛇類，例如無毒的紅斑蛇，或是有毒的赤尾青竹絲，不過一般走在正常步道，由於步道兩側都有除草整理，因此蛇類不太會靠近，若步行巧遇蛇類，也因相隔有一定距離，較不會受到蛇類攻擊，民眾在園區若遇到蛇，則要保持距離，切勿主動攻擊逗弄，通常蛇類就會自行離開，若不慎遭蛇咬，則要記下蛇類特徵並就醫，以免引發身體不適。

溪頭園區夏天夜間常有蛇類出沒覓食，甚至可見鮮豔的赤尾青竹絲。（圖由「森林邦」提供）

溪頭園區夏天夜間常見野生動物出沒，就連活蹦亂跳的青蛙也跳進室內。（圖由「森林邦」提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法