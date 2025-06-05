斗六大型徵才釋上千職缺6/7見 有廠商祭出月薪71K搶人

斗六就業中心6月7日大型徵才活動，集結40家廠商設攤，釋出上千個職缺。（圖由斗六就業中心提供）

2025/06/05 15:38

〔記者黃淑莉／雲林報導〕6月畢業季，因應社會新鮮人求職，勞動部雲嘉南分署斗六就業服務中心6月7日在斗六舉辦大型徵才活動，有40家廠商提供上千個職缺，據了解，矽品精密及點鑫產業祭出月薪71K要找製造組及品管主管。斗六就業中心表示，這次徵才產業多，職缺種類多，待業、社會新鮮人或想轉職民眾可多利用。

斗六就業中心指出，這次徵才有40家企業現場設攤，有半導體、製造、服務、批發零售及醫療等產業，提供職缺多元、薪資也不錯，包括物流業者巨高興業開出月薪46K，要找物流業務人員、千巧谷與屈臣氏釋出多個門市服務員，月薪30K起。

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另矽品精密及點鑫產業則祭出月薪最高71K，要找製造組主管與品管主管；達康旅行社徵櫃檯旅遊顧問，本薪加獎金可上看100K。

斗六就業中心主任劉達源表示，活動現場設置履歷健檢及視障按摩專區，協助求職者優化履歷內容，提升面試成功機會，並透過專業視障按摩師舒緩求職壓力。另勞動部為幫助青年銜接職場，整合教育部等11個部會資源推出「投資青年就業方案2.0」，包含職訓課程、就業津貼、創業補助及僱用獎助等多項措施，相關資訊可上「台灣就業通」青年專區查詢。

劉達源指出，這次徵才全程採用無紙化、數位化，求職民眾請事先上「台灣就業通」網站註冊會員，線上填寫履歷、預約面試。徵才活動地點在斗六市禾賓宴會廳，6月7日上午10點至下午1點。

徵才活動現場邀請地方社區多元單位展售特色農產品及手作體驗，有興趣的民眾可先線上報名，額滿為止。（圖由斗六就業中心提供）

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