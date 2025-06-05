保護海岸線！高市茄萣16、17號離岸堤補強工程啟動 預定明年颱風季前完成

立委邱志偉安排立法院經濟委員會考察後，茄萣離岸堤補強工程已在5月報開工，預計明年颱風季前完工。（邱志偉提供）

2025/06/05 16:06

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在大浪及颱風持續侵襲下，茄萣區光定、吉定里的第16、17號離岸堤逐漸下沉，保護作用愈來愈差，立委邱志偉爭取水利署3630萬經費到位，離岸堤補強工程已在5月報開工，預計明年颱風季前完工。

茄萣海岸線沿線人口稠密，中間僅隔台17線及海堤，在長年大浪侵襲下，從沙灘往外推的離岸堤功能就非常重要，因此地方民眾對於離岸堤高度也都持續監測。

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光定里長林高華指出，離岸堤長年受侵襲，高度已經不足，颱風的大浪逐漸逼近海堤，且相較於已經完成補強的有序排放離岸堤，16、17號離岸堤採用亂拋排放，保護岸際的效果更差，離岸堤補強才能保護沿海居民的安全。

邱志偉安排立法院經濟委員會考察，並要求加速辦理補強工程，後續水利署核定3630萬元，工程在今年5月啟動，將採密集排列混凝土塊工程，完工後堤頂高度將高於暴潮位，對於沿岸的保護將會更完善，工程預計在明年4月完工。

邱志偉指出，茄萣的離岸堤保護海岸、海堤及沿海住家，對於當地是非常重要的建設，重新整建的離岸堤採整齊排列，不但強度更高，也更美觀，因為離岸堤的保護沿岸也逐漸有沙灘生成，緩解了海岸逐漸消退的問題，也能保護海堤；後續茄萣還有其他離岸堤也需要持續關注下沉狀況，他會持續爭取經費補強，以保障民眾的生命財產安全。

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