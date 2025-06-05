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    首頁　>　生活

    蟬聯「行人地獄」惡名！ 今年第1季台中最多行人死亡

    今年第1季「行人地獄之都」仍以台中市蟬聯。（圖由交通部提供）

    今年第1季「行人地獄之都」仍以台中市蟬聯。（圖由交通部提供）

    2025/06/05 15:34

    〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部今天（5日）公布今年1月到3月的道安統計，台中市依舊蟬聯各縣市「行人地獄」之都，高達17人死亡；整體交通死亡人數則以台南市最多，高達83人死在台南市區交通上。

    台灣的交通安全問題一直被詬病，許多縣市政府遲不改善市區交通和行人安全問題。交通部每月公布各縣市的道路安全和行人死亡統計數字，今天公布的是今年1月到3月份統計。以民眾最關注的行人安全狀況來看，今年第1季的「30天行人死亡人數」統計來分析，台中市有高達17人死亡，與去年同期持平。

    整體交通死亡數 台南最多

    台中市歷來都是各縣市行人安全表現最糟糕的城市，素有「行人地獄之都」的惡名，但台中市政府遲不改善。而台南市在今年第1季的整體交通死亡人數也是各縣市最糟糕，高達83人死在台南的交通，甚至較去年同期增加21人死亡，也是各縣市最多。

    民眾關心的「行人安全」狀況也在惡化，今年1月到4月份的行人24小時內死亡（A1事故）人數有75人，也較去年增加4人，成長5.6%。不過整體交通狀況的A1事故死亡有稍微下降23人，但有累計了546人死亡。

    今年第1季整體交通死亡人數以台南市最糟糕。（圖由交通部提供）

    今年第1季整體交通死亡人數以台南市最糟糕。（圖由交通部提供）

    今年1月到4月的行人A1交通事故死亡數較去年增加。（圖由交通部提供）

    今年1月到4月的行人A1交通事故死亡數較去年增加。（圖由交通部提供）

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