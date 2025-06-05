「摸食物又找錢」禁令惹議！食藥署喊輔導 消基會要時間表

針對「摸食物又找錢」禁令，食藥署長姜至剛今緩頰，強調新規上路不會馬上開罰，會「輔導先行」。 （記者邱芷柔攝）

2025/06/05 15:37

〔記者邱芷柔、林志怡／台北報導〕台灣夜市與小吃文化深植人心，為提升食安，衛福部昨天發布修正「食品良好衛生規範準則（GHP）」，增加多項新規，其中對於摸錢再接觸食物、未在期限內改善者將挨罰，引發熱議。食藥署長姜至剛今（5日）緩頰，拋出「輔導先行、合作提升、發揮創意、食安共好」等16字箴言，並強調「我也不是一個很壞的行政主管」，會無限期輔導，等凝聚較大共識後才會執行。

違反「食品良好衛生規範準則」經限期改善不合格者，衛生局即可依「食品安全衛生管理法」處6萬元以上、2億元以下罰鍰。根據主計總處統計，全台約有12.5萬個攤販，其中超過一半從事小吃、食品與飲料業，由於不少攤商採一人作業，如何落實成挑戰，也引發朝野立委關注。

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對此姜至剛今天受訪時展示洗手時機，並鼓勵業者針對避免交叉感染時可發揮創意。姜至剛強調，「不是不教而殺」，政策將以輔導為主，等凝聚共識後，才會進入實際執法階段。現階段重點是宣導與建立共識，將與地方衛生局協調稽查標準，也鼓勵業者發揮創意，例如透過自助找零、使用夾具、電子支付等方式，降低交叉污染風險。

姜至剛提到，去年才發生非常嚴重的食安事件， 如果去年GHP有完全做好，相信結果會不一樣。針對新規上路，他表示，輔導期沒有期限，會適時跟公協會、攤商收集意見，確定原則，等到形成最大的共識，大家覺得可以了，才會開始上路，衛生局會先以限期改正當做基準，不是一定要罰，是要有機會共好。

消基會董事長鄧惟中認為，手觸碰錢幣後不能接著觸碰食物，這其實是一種食品安全的常識，這次食藥署願意將這樣的情境納入正式規範，推動有利於消費者健康的政策，消基會樂見其成，但也能理解行政命令下達初期，會有相關產業的反彈聲浪，因此可以接受食藥署預留輔導、宣導時間。

不過，鄧惟中強調，雖然政策立意良善，但不能只是一直輔導、善意推廣，最終還是要有稽核措施上路的時間表；對於姜至剛提出的16字箴言，鄧惟中直言，「政府會提出一些四平八穩的口號，但真正落實才是消費者之福，消基會將持續觀察政府有無落實相關政策。」

姜至剛今天受訪時展示洗手時機，並鼓勵業者針對避免交叉感染時可發揮創意。（記者邱芷柔攝）

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