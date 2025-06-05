談中火議題 彭啓明︰中火煙囪空污被嚴格監督、台中空品越來越好

環境部長彭啓明出席循環再設計中心開幕，會後受訪澄清台中火力發電廠的煙囪都有嚴格監督，台中空污並非單一來源，應多方面努力改善。（記者吳柏軒攝）

2025/06/05 15:59

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣核能全面停機後，台中市政府又再度以台中火力發電廠「火力全開」燃煤為由，再度劍指多年爭議的燒煤許可證，並宣傳台中空污受台電公司影響等；面對中火爭議再起，環境部長彭啓明今（5日）受訪指出，中火每1根煙囪的空污都被嚴格監督，即時傳到APP，目前煙囪皆合乎法規，台中空品10年來越來越好，PM2.5濃度平均值也較全國佳。

過往環境部曾針對中市府取消中火許可證一事，證實為錯誤，撤銷台電罰單，讓中火得以運行；5月核三廠2號機組執照到期停機後，台灣邁入非核家園，但為填補發電缺口，中火啟動燃煤機組，卻也再度遭到中市府抗議，台灣能源發電與空氣品質間的權衡，再起爭端。

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彭啓明今參加台灣首座「循環再設計中心」開幕，會後受訪被問到中火議題，他表示，中火如有任何違法的地方，只要有證據，一定依法行政；並強調，中火每1根煙囪都有量測排放量，相關空污數據會即時隨送到手機APP上，目前都合乎法規，至於中火使用執照許可，屬於中市府跟台電的溝通，我們也都尊重。

但彭啓明表示，絕對會嚴格監督台電，不能造成空污超標，不過所謂的空污，中火附近的空氣品質也沒有因此而改變，過去10年台中的空品越來越好，PM2.5的年平均濃度降到12.7（μg/m3），比全國平均（12.8）好，其中台電減煤很多應有幫助。

然而，彭啓明也提醒，台中其他空氣污染源也增加很多，認為空污要改善，是多管齊下，不是只針對一個來源，需要很多方面一起努力，另外生活很多污染源會造成民眾敏感，環境部目前看待空污也不是只單純看排放量，而是會從健康的角度來保障國人。

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