北市府6900萬打造溪流新樣貌 新店溪、景美溪匯流口明年完工

工務局表示，此次工程主要在新店溪與景美溪交會口的護岸地區，規劃長約1380公尺的生態步道，採近自然工法營造護坡；圖為願景模擬畫面。（台北市水利處提供）

2025/06/05 15:52

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市政府將耗資6900萬元打造新店溪及景美溪匯流口護岸及景觀改善工程，目標為棲地空間營造及親水空間塑造，並規劃約1380公尺長的步道，盼營造一處人與生物共生共榮的友善水環境；工務局表示，期許溪流不再是城市邊緣的排水渠道，而是成為市民生活的一部分，整體工程預計明年2月完工。

台北市工務局今於溪洲河濱公園舉行「新店溪及景美溪匯流口護岸及景觀改善工程」舉辦開工儀式，由局長黃一平親自主持，市議會工務部門召集人、議員王欣怡及里民等人均出席見證。黃一平致詞表示，台北市過去對於河濱區域的整理偏向工程面，現今更考慮生態環境及地區融合，例如去年紫來溪的匯流口是自然營造方面的成績，將來會在河岸附近區域範圍的植栽密布再往外擴，同時兼顧周遭的生態與自然流向，匯集的雨水流進河道後也能充分地進行自然設計。

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工務局表示，此次工程主要在新店溪與景美溪交會口的護岸地區，規劃長約1380公尺的生態步道，採近自然工法營造護坡，結合親水空間、綠地與景觀設施，希望讓市民能親近水域，也讓動植物擁有多樣棲地；附近鄰近永和河濱生態公園、台灣師大公館分校、萬福國小、捷運萬隆站等地，未來完工後，也有機會串連周邊景點，成為新的在地休閒景點。

水利處河川工程科科長方偉德補充，護岸距離最近的住宅約500公尺，民眾從水門步行5至10分鐘就能抵達，工程範圍內的23種樹種、共計200株喬木，則將移植9株喬木，同時增加水生植栽20種、灌木23種及地被13種。

文山區萬和里長吳祚榮、萬祥里長張紅木及景仁里長何進輝，三人均表示樂見其成。吳祚榮提及，自2021年起即向北市府建議這項工程，計劃並於去年通過，而他20年前投入地方與水利處的相關論壇，一路走來與大專院校等專業夥伴針對區域共同研究符合現代的需求，尤其在該工程裡包含休閒運動以及環境生態、教育對於企劃變遷尤為重要，對項目發展頗感期待，也相信對地方發展助益很大。

台北市工務局今於溪洲河濱公園舉行「新店溪及景美溪匯流口護岸及景觀改善工程」舉辦開工儀式，並由局長黃一平親自主持，市議會工務部門召集人、議員王欣怡及里民等人均出席見證。（記者劉詠韻攝）

營造林間步道示意圖。（台北市水利處提供）

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