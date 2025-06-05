陽明交大APX檢定考太難 學生學習歷程資歷恐打水漂

陽明交大雷射中心的APX檢定遭爆考題太難超出範圍，恐讓高中生學習歷程資歷打水漂。（記者洪美秀攝）

2025/06/05 16:16

〔記者洪美秀／新竹報導〕高中生的學習歷程再度成為話題！由陽明交大雷射系統研究中心所進行的「全國高中數理能力檢定（簡稱APX）」成為不少高中生準備學習歷程時重要的檢定備審資料，但有網路直播主近期在Youtube發佈影片指控今年陽明交大主辦的APX檢定內容超出範圍，致使學生通過的檢定比例很低，質疑陽明交大APX檢定內容與公告嚴重不符，除浪費學生準備的時間與報名費，也失去鑑別度，故意收報名費，讓學生無法將成績列入學習歷程檔案中。

對此，陽明交大指出，APX的檢定考題內容與題目皆由學校教授命題，關於考生對於題目的意見會反映給教授考量，且APX能力檢定的各級別出題範圍都如簡章所述，範圍皆以高中各年級課綱為主，同時兼具APX的先修精神。

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本報接獲名為黃君的直播主拍攝影片投訴，內容提及陽明交大今年的APX檢測題目根本超出範圍，因難度太高，高一學生根本就無法得到好的成績，等同報名此檢定卻拿不到合格的資歷，質疑學校是故意收學生報名費，且考題超出範圍太多，沒有適當的鑑別度，即使向校方反映，得到的回覆竟然是官樣文字，讓考生只能摸摸鼻子，抱怨不僅浪費時間又浪費錢，更質疑陽明交大恐成吸金大學，收了這麼多報名費，出題卻超出學生學習範圍，是為難學生。

陽明交大這幾天爆出有高中生以造假的學習歷程申請醫學系，遭踢爆後被撤銷錄取資格，如今又傳出陽明交大雷射中心以超出範圍的考題進行APX檢測，讓高中生無法將此檢定成績列入學習歷程，都讓高中生的學習歷程成為話題。

陽明交大雷射中心的APX檢定遭爆考題太難超出範圍，讓高中生學習歷程資歷打水漂，且抱怨浪費時間準備及金錢。（記者洪美秀翻攝自影片）（記者洪美秀攝）

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