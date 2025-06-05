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    台南新營圓環改善工程 7月底前開工

    新營圓環改善工程，預計7月底前開工。（圖由李宗翰提供）

    新營圓環改善工程，預計7月底前開工。（圖由李宗翰提供）

    2025/06/05 15:20

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員李宗翰今天總質詢，關切新營圓環改善工程進度，指圓環改善計畫早在2022年即完成規劃，卻遲遲未見施作進度。他要求市府應立即執行，切勿讓改善案空轉。南市工務局表示，目前正辦理工程招標作業，預計可在7月底前開工。

    工務局表示，今年5月上旬已核定補助新營公所工程經費辧理圓環改善工程，目前新營區公所已上網招標，預計6月底前完成決標，7月底前開工，整體工程預估工期約3個月；工程期間交通局也將配合進場，同步進行標線調整。

    李宗翰表示，新營中山路與中正路圓環交通設施改善工程，一直停滯不前，圓環的改善計畫早在2022年即完成規劃，卻遲遲未見施作進度。甚至傳出有許多民間團隊參與設計，但相關經費遲遲無法到位，要求市府應立即執行，切勿讓改善案空轉流於紙上。

    交通局指出，由於該圓環周邊道路空間較為寬敞，現有車道及路肩過寬，易導致行車與停車秩序混亂，加上人行道串聯性與使用效能不佳，因此參考歸仁圓環改造經驗，規劃以標線方式進行調整，包括圓環內車道重新劃設、進出圓環路口強化指示，及友善人行空間。另外，該項工程將同步改善民眾至圓環周邊機構洽公時，停車位不足的問題。

    工務局說，經研商確定，圓環車道採渦輪型配置，現有人行道會往內退2.5公尺，設置與車道平行的汽車停車格。人行道的外側則劃設機車格，並於內側保留1.5公尺以上的人行通道，提升整體通行與停車效率。

    南市議員李宗翰（左）質詢，關切新營圓環改善工程進度，要求市府應立即執行。（圖擷取自南市議會網站）

    南市議員李宗翰（左）質詢，關切新營圓環改善工程進度，要求市府應立即執行。（圖擷取自南市議會網站）

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