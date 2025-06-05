認識氣候變遷調適 環境部請4大「男神」當宣傳大使

環境部氣候變遷署為讓民眾更認識氣候變遷調適具體做法，結合布袋戲、西遊記劇情，拍攝「西遊台灣 水淹成龍」影片。（記者黃淑莉攝）

2025/06/05 15:15

〔記者黃淑莉／雲林報導〕為讓民眾更認識氣候變遷及氣候變遷調適具體做法，環境部氣候變遷署結合布袋戲、西遊記劇情，以雲林口湖成龍濕地做背景，拍攝「西遊台灣水淹成龍」影片，請來唐三藏、孫悟空、豬八戒及沙悟淨4男神做宣傳大使，今（5）日世界環境日在雲林斗六教師研習中心首映，未來會優先在雲林、嘉義、台南等3縣市國小播放。

今天首映活動由環境部、雲縣府、觀樹教育基金會、義美環境保護基金會共同舉辦，除播放「西遊台灣水淹成龍」影片，分享成龍村民對氣候變遷調適的實務經驗，影片演出團隊「聲五洲掌中劇團」現場表演與成龍國小、鎮南國小學童互動，場面熱絡。

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氣候變遷署長蔡玲儀指出，對抗氣候變遷是大家重視課程，但許多民眾對氣候變遷調適這個名詞陌生，怎麼做也不理解，在觀樹、義美協助之下，以布袋戲結合西遊記劇情拍攝成龍對氣候變遷調適的具體做法，讓國人更認識氣候變遷調適。

蔡玲儀表示，選擇口湖鄉成龍濕地，主要是過去農業部「生態休耕」方式保留濕地，觀樹基金會考量當地地層下陷、暴雨等原因，興建的「高腳屋」（躼腳厝），外牆用蚵殼防曬隔熱，這些都是未來氣候變遷調適教育實證的場域。

蔡玲儀說，成龍村成功案例會放進未來國家的氣候變遷調適計畫，讓更多社區思考如何因地制宜做調適，這部影片會在國內各地中小學播放，初期會以同樣面臨暴雨、海平面上升、淹水等問題的雲嘉南3縣市國小優先，必要時也會安排掌中劇團到校演出與學生互動，讓孩子從小認識氣候變遷及氣候變遷調適做法。

「西遊台灣 水淹成龍」影片今天在環境部Youtube頻道，歡迎民眾上網觀看並轉傳分享。

「西遊台灣 水淹成龍」影片以雲林口湖鄉成龍濕地為背景，首映會特別選在雲林播放，掌中劇團與學童互動場面熱絡。（記者黃淑莉攝）

因應成龍村面對暴雨、淹水、地層下陷等問題，觀樹教育基金會在成龍村捐建高腳屋（躼腳厝），成為氣候變遷調適最佳示範場域。（圖由觀樹教育基金會提供）

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