台鐵花東優惠回饋最多8倍！ 使用方式、注意事項曝光

台鐵公司加碼回饋花東居民購票點數回饋優惠。圖為花蓮車站。（記者吳亮儀攝）

2025/06/05 14:53

〔記者吳亮儀／台北報導〕因應6月23日票價調漲，台鐵公司推出「花東會員優惠措施」，乘車日自今年6月23日起，設籍在花蓮縣或台東縣的會員旅客將可享購票點數倍數回饋優惠。行政院今天（5日）宣布，為照顧花東居民，回饋點數優惠將調高，假日調整為5倍、平日則達8倍，點數折抵後相當於原票價的95%、92%；台鐵也公佈公布使用方式和注意事項。

台鐵公司原本的優惠回饋方案假日3倍、平日5倍。假日調整為5倍、平日則達8倍，點數折抵後相當於原票價的95%、92%。台鐵公司表示，只要訂票人為台鐵會員，且訂票人及乘客都設籍花蓮縣或台東縣，購買起、迄任一站位於花蓮和平至臺東大武間的對號列車車票者，可在訂票後、付款前申請參加「會員點數倍數送」活動。

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經審核符合資格者，於乘車後最高可享8倍點數加倍回饋優惠，點數累積無上限，可折抵票價及網購鐵路商品，最多可折抵下次購票50%票價：

一、平日（週一至週四及補班日）每50元消費原獲1點，加倍後可獲得8點，相當於票價92折優惠。

二、假日（週五至週日、國定假日及其前一日）每50元消費原獲1點，加倍後可獲得5點，相當於票價95折優惠。

台鐵公司表示，旅客申請「會員點數倍數送」活動後，車票將轉為實名制車票，如需更換班次，至遲在票面開車前30分鐘至售票窗口換票。另為確保系統穩定，取票管道目前僅限各車站售票窗口及多功能自動售票機，「台鐵e訂通」App暫不提供行動車票取票及分票服務，待日後更新完成將儘速對外開放。

台鐵公司表示，此外，旅客乘車時須攜帶身分證件以供查驗。如拒絕查驗、轉讓車票或非本人持票乘車，將視為無票乘車，須補票並加收50%票款，原票回饋點數亦將被收回，且不得辦理退票，請特別留意。

台鐵公司表示，花東居民即日起已可加入會員，並於訂票後、付款前確認完成「會員點數倍數送」申請，以確保享有專屬優惠，本公司亦將於東部各大站點設立協助窗口，臨櫃、網路都便利，服務有需要之旅客。相關優惠措施內容請參閱台鐵公司官網。

台鐵公司加碼回饋花東居民購票點數回饋優惠。（圖由台鐵公司提供）

台鐵公司加碼回饋花東居民購票點數回饋優惠。（圖由台鐵公司提供）

台鐵公司加碼回饋花東居民購票點數回饋優惠。（圖由台鐵公司提供）

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