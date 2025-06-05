新竹市17公里自行車道變電動遊園車殺手 車道寬度不夠遊客慘摔骨折

新竹市有遊客投訴指稱17公里海岸線的自行車道變電動遊園車殺手，因車道寬度不夠導致遊客慘摔骨折受傷。市府回應，經實測結果是符合相關法規規定的。（新竹市政府提供）

2025/06/05 16:24

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市17公里自行車道遊客投訴，5月3日與家人騎電動遊園車在17公里海岸線路桿編號149-2處發生車輛與中間鐵製路障碰撞車禍，導致右側股骨幹骨折及右側近端腓股骨折，市府說電動遊園區不能進入車道，卻放任業者開放電動遊園車給遊客使用，市府管理失當，將請求國賠。

遊客投訴，騎電動四輪車並不知曉17公里的路程中間鐵柱上面有張貼告示牌禁止自行車以外的車輛進入標語，若有標語，管理單位就不應該任由周邊多家廠家租用電動遊園車給遊客騎乘，突顯市府主管單位有失監控管理之責。

請繼續往下閱讀...

再者，主管單位默許周邊廠商可承租遊園車給遊客，就不應該設定路障，開車者會注意道路狀況，但後面乘坐者只會欣賞風景，不會注意路況，該路段不只中間設置鐵柱，左側更設置水泥塊，導致車輛行經此處過於狹窄，稍有不甚就會撞到障礙物，建議取消鐵柱及水泥塊，用塑膠障礙物區隔，才不會造成遊客嚴重的傷害。

遊客說，向市府反映，卻得到要自行承擔風險之責，難道開心出遊受傷只能自認倒楣？市府都無相關責任嗎？且同樣地方也有其他遊客受傷，市府罔顧遊客安全權益，難道不該做改善嗎？

市府說明，目前該自行車道依「自行車專用道」管理規定執行，且於各主要出入口皆設有「自行車專用道，其餘車輛禁止進入，違者依法取締」等明確告示牌，可通行該路段的車種，限於自行車及電動輔助自行車，機車、微型電動二輪車等車輛一律禁止進入。經查，現行業者所出租並由遊客騎乘的四輪車輛皆屬「電動輔助自行車」，符合相關規定。

新竹市公園與觀光區設施維護管理中心說，針對民眾所述地點的道路設計已設有金屬車阻與水泥柱體，可區隔往北之「自行車專用道」與往南混合車道。現場也有相關警示標語，且實測發現，該處金屬車阻與水泥柱體之間淨寬約為140公分，經抽查周邊業者出租車輛寬度介於100至110公分，顯示通行空間充足，不致影響自行車通行安全。

新竹市有遊客投訴指稱17公里海岸線的自行車道變電動遊園車殺手，因車道寬度不夠導致遊客慘摔骨折受傷。（讀者提供）

遊客慘摔骨折受傷。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法