基隆信義國小與社寮橋兩停車場ROT招商 議員建議這些事

基隆信義國小停車場營運才3年，營運契約到期，市議要以ROT方式招商經營引起議員質疑。（記者盧賢秀攝）

2025/06/05 15:47

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市信義國小停車場委外營運契約將於今年底到期，基隆市政府打算將信義國小與社寮橋停車場以ROT方式招商，但議員認為，信義國小停車場才啟用沒多久就要以ROT方式委外需再評估，市府應仔細評估招商的方式，同時不能再訂30年的長約。

基隆市議會今天審查市府交通處追加減預算，其中一筆信義國小車場及社寮橋旁停車場ROT的可行性評估預算引起多位議員的討論。民進黨籍議員鄭文婷質疑，信義國小停車場才完工啟用不到3年，為何要以ROT方式招商經營。

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信義國小是地下停車場，2022年11月11日啟用，共有349席車位；社寮橋停車場是平面式停車場，面積較小，2023年7月開始收費，有50個停車位。

鄭文婷表示，信義國小停車場啟用才3年，平日使用率高，相關停車場硬體設施還不需要大規模的增改修建，要求市府在進行可行性評估時，應該要注意經營的試算，不要訂30年這種長約。

交通處長陳耀川表示，社寮橋旁停車場已經使用已久，地坪已經出現多處破損需要維修，但單純只針對這處停車場進行招商，業者投入經營意恐不高。剛好信義國小停車場的經營契約將在年底到期，同時也有部分電子設備需要更新，停車格需調整、設施修繕，因此交通處將這兩處停車場整合以ROT方式招商，維持停車空間的品質。

交通處在爭取中央補助225萬元，加上配合款25萬元辦理追加預算，進行可行性評估，希望以使用率較高的信義國小停車場搭配的社寮橋停車場，提高業者投資增設硬體設備、營運的意願。

基隆社寮橋停車場地坪破損積水，市府打算以ROT方式招商營運。（記者盧賢秀攝）

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