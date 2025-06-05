招生貼「天使萌」即將降臨澎湖惹議 澎科大教授上火線澄清

天使萌用詞與日本AV女優連結，引發外界爭議。（民眾提供）

2025/06/05 14:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕又到了6月畢業熱季，不僅畢業生步出校門，各級學校也準備迎接新生入學，尤其是出生率降低，直接衝擊各校招生率，因此各校都想盡辦法爭取新生，連離島國立澎湖科技大學也不例外。但卻傳出「形容詞被網友誤當名詞的貼文」，引發各界爭議，遭點名教授親上火線澄清，為避免新生困擾，已移除原有貼文。

根據了解，擔任澎科大海洋遊憩學系及進修部主任的某教授，近日盡心協助校方招收新生，陸續在臉書及脆上張貼歡迎新生入學貼文，其中1篇與女新生合影，貼文「天使萌」新生即將降臨澎湖！想當同學的請報名澎科大遊憩系。此文一出，立即引發各界網友的爭議。

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原來有網友指稱，「天使萌」是日本的AV女優、歌手，東京都出身，經紀公司是Bstar，目前專屬契約AV片商是FALENO，今年6月宣布引退。部份網友認為教授發言將女學生與AV女優連結用詞不當，並有物化女性之嫌，變成網路熱搜話題。

針對貼文爭議，教授親上火線澄清，表示自己對「天使萌」這個名字的背景是不了解的，純粹是一種形容詞的簡化用語，在得知相關涵義後也立即進行修正，改為「可愛超萌」，強調貼文原意是協助學校招生，他偶爾會選擇具有親和力的學生作為代表，是希望拉近與大眾的距離，讓宣傳更有溫度，絕無物化女性之意圖，而且有徵求學生本人同意，純粹是形容女新生可愛超萌，後續獲知貼文引發爭議後也立即撤文，希望外界勿過度解讀。

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