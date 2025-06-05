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    新北中小學家長會長協會捐35萬元 用愛守護弱勢兒少與學童安全

    新北市中小學家長會長協會捐贈35萬元支持小衛星，協會幹部與成員齊聚於捐贈儀式，與社會局長李美珍（中）合影。（記者陳奕劭攝）

    新北市中小學家長會長協會捐贈35萬元支持小衛星，協會幹部與成員齊聚於捐贈儀式，與社會局長李美珍（中）合影。（記者陳奕劭攝）

    2025/06/05 14:22

    〔記者陳奕劭／新北報導〕「每一份溫暖的付出，都是孩子未來的希望」，新北市中小學家長會長協會今天（5日）宣布捐出35萬元支持「新北小衛星計畫」與「國民小學學生防身警報器及哨子使用成效試辦計畫」。市府社會局長李美珍致謝時表示，這筆錢將用於課後據點的三餐供應與課程費用，助孩子快樂成長。

    李美珍表示，「新北小衛星計畫」7年前啟動至今，在新北29區設置183處據點，提供弱勢家庭孩子安全溫馨的課後學習環境。她指出，這筆捐款將作為課後照顧據點的三餐供應、才藝課程安排與教具費，幫助孩子吃飽學好、快樂成長。

    教育局主任秘書黃麗鈴說，「國民小學學生防身警報器及哨子使用成效試辦計畫」，是希望從日常著手，強化孩子的安全意識與自我保護力，感謝協會的支持。

    新北市中小學家長會長協會理事長游沛淇表示，協會長年投入兒少關懷工作，尤其對偏區教育資源不足感同身受，許多會員親自將物資送到瑞芳、烏來等地，盼這股凝聚的力量，讓更多孩子感受到社會的關愛。

    游沛淇指出，小衛星方案與哨子計畫為弱勢兒少提供課後照顧與多元陪伴服務，也為學生上放學的安全保護盡一份心力，「希望這筆捐款，不只是金額上的幫助，更是一份陪伴的心意」。

    投入小衛星服務的「愛與希望協會」老師蔡玉玲感謝說，「每一份幫助，都是他們前進的祝福」她會將這份愛心，溫柔地帶回傳遞給據點的孩子，讓他們在愛中長大，勇敢追夢。

    新北市中小學家長會長協會理事長游沛淇指出，小衛星方案與哨子計畫為弱勢兒少提供課後照顧與多元陪伴服務，也為學生上放學的安全保護盡一份心力。（記者陳奕劭攝）

    新北市中小學家長會長協會理事長游沛淇指出，小衛星方案與哨子計畫為弱勢兒少提供課後照顧與多元陪伴服務，也為學生上放學的安全保護盡一份心力。（記者陳奕劭攝）

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