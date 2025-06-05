台中潭子狹橋急彎害車撞護欄 拓寬改善有譜

潭子區嘉豐路219巷與嘉豐路轉彎處，因橋面狹窄與巷口銳角，長年造成車輛擦撞護欄等事故頻傳。（記者張軒哲攝）

2025/06/05 14:28

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市潭子區嘉豐路219巷與嘉豐路轉彎處，因橋面狹窄與巷口銳角，長年造成車輛擦撞護欄、誤落稻田等事故頻傳。立委楊瓊瓔今（5）日上午再次邀集相關單位現勘，推動橋梁拓寬工程，現場確認工程涉及台電、台水及農水署等設施。楊瓊瓔強調，該巷為潭子、豐原間的重要通行捷徑，儘管工程規模不大，卻攸關民眾通行安全，目標於8月底前完工，徹底改善交通瓶頸。

嘉豐路219巷為連接潭子與豐原的重要捷徑，巷口橋梁橫跨灌溉溝渠，橋寬僅約3公尺，且轉彎角度近乎90度，造成轉彎不便；地方居民與里辦多次反映，期盼改善。楊瓊瓔指出，「4月底已會勘中段瓶頸拓寬取直，這次進一步推動巷口橋梁拓寬，雖然僅有一小段，但改善後可大幅提升交通順暢與行車安全。」

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台中市養工處副總工程司郭坤雄表示，現場發現橋面旁分布有台電電桿、電力箱、自來水管線與灌溉設施，其中台水確認該段供水管已為廢管、無供水問題，將協調台電整併2座電桿並遷移電力箱，以利橋面拓寬。改善後的橋面長5.3公尺、寬6.9公尺，總經費約110萬元，預定於7月、一期稻作收割後立即施工，力拚8月底前完工。

有居民建議增設照明與反光標誌，以提升夜間行車辨識度，養工處回應將納入設計，避免該處再度成為事故熱點。嘉仁里長林瑞文表示，嘉豐路219巷雖為通往潭子與豐原的便道，但因橋面狹小、轉彎過急，常見車輛擦撞甚至滑落稻田。

市議員賴朝國指出，嘉豐路219巷口呈90度急彎，常導致大型車輛擦撞護欄，且因橋面狹窄難以會車，此問題居民多年反映未果，終於獲得解決。

楊瓊瓔表示，嘉豐路219巷橋面拓寬牽涉多個管線與設施單位，已要求市府盡速整合權責單位，提前完成設計與申請程序。巷口橋面拓寬至6.9公尺，可符合《公路法》雙向會車標準（單向車道寬3.25公尺），屆時汽車可順利會車，徹底排除交通危險。

潭子區嘉豐路219巷與嘉豐路轉彎處，因橋面狹窄與巷口銳角，事故頻傳。（記者張軒哲攝）

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