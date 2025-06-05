翁曉玲提案增加「育孫假」 綠委：造成混亂還排除曾孫

立法院司法委員會今（5）日排審考試院相關修法草案。 現行已有「育嬰假」，但國民黨立委翁曉玲提案增加「育孫假」，民進黨很多立委發言擔憂恐紊亂法制，反而排除「曾孫」，雙方發生口角。（記者林曉雲攝）

2025/06/05 14:22

〔記者林曉雲／台北報導〕立法院司法委員會今（5）日排審考試院相關修法草案，現行已有「育嬰假」，但國民黨立委翁曉玲提案增加「育孫假」，多位民進黨立委發言擔憂恐紊亂法制，立委沈發惠、莊瑞雄和陳培瑜均表示，目前育「嬰」的「嬰」已有包括「孫」，如果增加「育孫」，反而排除「曾孫」，雙方發生口角，主席吳宗憲裁示保留。

司法委員會今日審查「公務人員任用法」第28條之1修正草案，翁曉玲提案主張，在高齡化社會下，應明文讓「祖父母」可以請「育孫假」，讓更多人知悉有育孫的權利，她強調只是增加「育孫」2個字。

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但沈發惠表示，現行公務人員任用法已有「育嬰假」，對象是「嬰兒」，至於誰可以請育嬰假，父母可以，祖父母也可以，如果單獨列出「育孫假」，恐混淆概念，造成立法體系混亂，且反而還排除曾孫、曾曾孫？就像刑法規範傷害直系血親，如果改成傷害祖父母，不就排除其他直系血親受保護？莊瑞雄也說，立法技術上會有問題。

多位綠委建議在立法理由中說明即可，陳培瑜表示，可以明白翁曉玲立意良善，但立法技術不能如此，可以在立法理由說明或多跟社會宣導，才不會破壞法律用語體系的一致性。但翁曉玲不接受還反扣綠委帽子，雙方發生口角，吳思瑤澄清，綠委重視祖父母帶孫子的辛勞，但不能混亂立法體系。

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