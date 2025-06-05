技職教育博覽會明日登場 將教室搬進科教館

技職教育博覽會明（6）日登場，科教館長劉火欽說明，博覽會匯聚超過40所技術型高中與科技大學，設置近100個攤位，推動技職教育向下扎根。（科教館提供）

2025/06/05 13:42

〔記者林曉雲／台北報導〕「技職永續破風者－技職教育博覽會」明（6）日登場，國立科學教育館館長劉火欽說明，本屆博覽會以「職業試探與適性發展」為主軸，匯聚全國超過40所技術型高中與科技大學，設置近100個攤位，最大亮點是將教室搬進科教館，讓民眾親身體驗技職學校教學場景。

教育部技職司指導，新北市政府教育局、國立台灣科學教育館與龍華科技大學共同主辦，於明後兩天在科教館登場，展示各校系所特色與創意成果。

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劉火欽說明，現場設有超過40場互動式工作坊與短講，主題涵蓋電機資訊、智慧科技、食品製作、美容保健、設計創意等多元技術領域，參與民眾可體驗從親子合力組裝太陽能小車、冰皮月餅製作到皮革工藝創作，在實作中激發學習興趣與潛能。

龍華科技大學多媒體與遊戲發展科學系校友團隊「閃動格子」，設計開幕儀式，透過感應式LED地磚結合體感互動，展現技術與創意的跨域融合；高雄餐旅大學則打造模擬機艙，讓參觀者現場體驗航空服務課程訓練情境，並品嘗學生自製的小點，感受高餐的專業教學與實務並重。

首場短講由光穹遊戲公司、龍華科大遊戲系在校生陳崑元分享他們如何融合感應式LED地磚和體感遊戲創立子公司，開放民眾現場免費體驗，在不同顏色的感應磚上跳躍和奔跑，挑戰各種關卡。

博覽會亦設有「新北市職校專區」，如新北高工、三重商工、瑞芳高工、泰山高中、鶯歌工商與淡水商工等校，亦安排新北市各國中學校團體免費參訪，讓更多學生接觸職業試探與實作教育。

技職教育博覽會明（6）日登場，科教館長劉火欽說明，博覽會匯聚超過40所技術型高中與科技大學，設置近100個攤位，推動技職教育向下扎根。（科教館提供）

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