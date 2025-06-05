台鐵推花東優惠措施 6/23起加碼回饋金5至8倍

台鐵提出花東優惠措施，行政院長卓榮泰今（5）日在院會拍板拍板優惠加碼，6月23日起平日可享8倍點數、假日5倍點數。（圖由行政院提供）

2025/06/05 13:35

〔記者鍾麗華／台北報導〕台鐵提出花東優惠措施，行政院長卓榮泰今（5）日在院會拍板優惠加碼，6月23日起平日可享8倍點數、假日5倍點數。對此，交通部次長伍勝園表示，推估回饋加碼後，預算將增至約1.4億元，另外對於宜蘭及屏東是否納入，也將會持續評估。

交通部今天在行政院院會報告「TPASS推動成效及台鐵花東優惠措施」，交通部表示，為振興公共運輸市場及減輕民眾通勤通學交通負擔，自112年7月起推動TPASS月票，全國已有20個縣市推動28種定期票方案，經統計截至今年4月，已有1453.8萬人次加值購買，並有11.08億人次使用定期票搭乘公共運輸。

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另為利公共運輸使用次數較少或或跨生活圈使用族群，可多選擇使用公共運輸，自今年1月起再推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠，今年2至4月已有14.1萬張票卡達成回饋條件，累計回饋金額達1147.5萬元。

交通部分析，隨著疫情趨緩及TPASS政策推動，公共運輸運量亦已逐漸恢復，113年全國公共運輸運量約較111年成長27.4%，顯示TPASS政策對於促進公共運輸已初有成效，且目前全國約有87.2萬人常態性使用TPASS政策，交通部持續與各縣市合作，檢視執行成效及推動策略，以吸引更多民眾使用公共運輸。

至於此次推出的「台鐵花東優惠措施」，交通部表示，是針對設籍花蓮縣及台東縣的台鐵會員旅客，購買花蓮和平至台東大武間對號列車車票時，提供點數加倍回饋機制。平日可享8倍點數、假日5倍點數，累積之點數可折抵未來車票，折抵上限也已調升至票價50%，具彈性且實質有感，歡迎符合資格民眾及早加入台鐵會員。

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