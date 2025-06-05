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    下週熱帶系統漸活躍！ 颱風論壇分析是否成颱

    氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」指出，根據歐洲數值模式最新的系集預報結果，下週在南海及菲律賓東方一帶，熱帶系統有逐漸活躍的趨勢，否會影響台灣、甚至對天氣造成威脅，持續追蹤觀察！（圖擷取自臉書）

    氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」指出，根據歐洲數值模式最新的系集預報結果，下週在南海及菲律賓東方一帶，熱帶系統有逐漸活躍的趨勢，否會影響台灣、甚至對天氣造成威脅，持續追蹤觀察！（圖擷取自臉書）

    2025/06/05 13:41

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今年首颱至今仍未生成，氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」指出，根據歐洲數值模式最新的系集預報結果，下週在南海及菲律賓東方一帶，熱帶系統有逐漸活躍的趨勢，是否會影響台灣、甚至對天氣造成威脅，持續追蹤觀察！

    氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」在臉書PO文表示，下週熱帶系統漸活躍，這是歐洲數值模式最新的系集預報結果，下週在南海及菲律賓東方一帶，熱帶系統有逐漸活躍的趨勢。

    粉專指出，不過受到大尺度低壓帶籠罩的影響，環境條件仍不利於快速整合與發展，因此是否會生成颱風，還有待觀察，在移動路徑方面，目前預估位於菲律賓東方的熱帶擾動92W，有機會沿著台灣東方至日本琉球間海域北上，而南海的另一個系統，則可能朝中國廣東、福建一帶前進。

    粉專續指，不過這2系統的路徑與發展仍存在高度變數，是否會影響台灣、甚至對天氣造成威脅，現在仍言之過早，持續追蹤觀察囉！

    粉專直言，這張圖的判讀方式每一條線代表一個模式成員的模擬結果，線條越集中，代表各成員看法一致、預測較有共識，相反地，線條越分散，表示各成員出現歧異，不確定性也就越高，因此，目前預測仍顯示相當分歧，尚無法對未來天氣作出明確判斷。

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