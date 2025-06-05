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    4所全取消！高中生學習歷程疑造假 中國、中山醫科也不錄取

    一名高中生因上傳學習歷程檔案遭質疑似造假，原錄取陽明交大、台北醫學大學及中國醫藥大學、中山醫學大學醫學系，繼陽明交大及台北醫大昨決定取消該名高中生錄取資格後，包括中國醫大及中山醫大今開會後也決議，取消該名高中生錄取資格。（擷自GOOGLE）

    一名高中生因上傳學習歷程檔案遭質疑似造假，原錄取陽明交大、台北醫學大學及中國醫藥大學、中山醫學大學醫學系，繼陽明交大及台北醫大昨決定取消該名高中生錄取資格後，包括中國醫大及中山醫大今開會後也決議，取消該名高中生錄取資格。（擷自GOOGLE）

    2025/06/05 13:08

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕一名高中生因上傳學習歷程檔案遭質疑似造假，原錄取陽明交大、台北醫學大學及中國醫藥大學、中山醫學大學醫學系，繼陽明交大及台北醫大昨決定取消該名高中生錄取資格後，包括中國醫大及中山醫大今開會後也決議，取消該名高中生錄取資格。

    日前一名高中生在錄取陽明交大等醫學系後，在社群平台分享學習歷程檔案，當中提到曾參加高中菁英盃辯論比賽，獲得「最佳辯士」榮譽，但遭網友質疑，只是獲其中一場比賽的「優秀辯士」，質疑疑似造假，該名學生錄取4所學校醫學系正取。

    事件引發效應，陽明交大醫學系及台北醫大昨日已開會決議取消該名高中生錄取資格，今日包括中國醫大、中山醫大也開會，兩校均各自決議因該考生上傳學習歷程檔案須為資料正確性負責，評估部份資料確有正確疑義，決議取消該生錄取資格。

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