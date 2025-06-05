下不停！ 大雷雨狂炸7縣市

嘉義縣、臺南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至13時30分止。（擷取自中央氣象署）

2025/06/05 13:11

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署今日中午12時37分對「嘉義縣、台南市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至13時30分止；12時42分「苗栗縣、台中市」大雷雨即時訊息，持續時間至13時45分止；12時53分「彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣」也發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時00分止。

氣象署提醒，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。路面濕滑，步行與開車請注意安全。能見度低，請注意行車安全、減速慢行。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。

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此外，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署今（5）日中午12時25分表示，發布12縣市大雨特報，新竹以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。範圍包括：新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣。

苗栗縣、台中市發布大雷雨即時訊息，持續時間至13時45分止。（擷取自中央氣象署）

彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時00分止。（擷取自中央氣象署）

氣象署今日下午12時25分，對新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等12縣市發布大雨特報。（擷取自中央氣象署）

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