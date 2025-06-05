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    公務主管罵部屬「笨」或「無能」 保訓會蔡秀涓：已是職場霸凌

    立委林月琴質詢時表示，有的公務機關主管EQ不好，會罵部屬「笨」或「無能」是否屬霸凌？保訓會主委蔡秀涓答詢表示，這其實已是職場霸凌。（記者林曉雲攝）

    立委林月琴質詢時表示，有的公務機關主管EQ不好，會罵部屬「笨」或「無能」是否屬霸凌？保訓會主委蔡秀涓答詢表示，這其實已是職場霸凌。（記者林曉雲攝）

    2025/06/05 13:25

    〔記者林曉雲／台北報導〕立法院司法委員會今（5）日排審考試院「公務人員保障法部分條文修正草案」。立委林月琴質詢時表示，有的公務機關主管EQ不好，會罵部屬「笨」或「無能」是否屬霸凌？保訓會主委蔡秀涓表示，這其實已是職場霸凌，從6月中開始會大量去宣導和輔導，讓所有公務人員跟各級主管知道，委員舉的例子已經是很斯文含蓄，如果當事人感覺到身心受創，或長官長期辱罵導致他的信心不足等，這都構成職場霸凌。

    林月琴也關注公務員申請調職，長官卻故意壓公文不允准，是否為霸凌？銓敘部政次懷敍答詢表示，正在修改「公務人員任用法施行細則草案」，過往機關首長有否准權，未來機關將沒有絕對否准權。

    懷敍表示，銓敘部正在修改「公務人員任用法施行細則草案」，過去機關首長有絕對的否準權，未來修正方向是，收到商調公文最遲一個月內就要同意商調，如果不同意，商調就會自動生效，3個月就會離開，即使商調當事人跟本機關、介調機關同意協調，尊重商調協調時間，但也有設天花板，最多只能延長3個月。

    懷敍指出，考慮到中央政府跟地方政府，有些偏遠地區如花東機關反映偏遠地方機關商調需時間，頂多只能再延3個月，就是3加3共6個月，在機關推動業務和公務員申調需求之間取得衡平。

    至於公務員本人或配偶因工作不愉快在臉書上發牢騷，卻受到長官的當面關切是否構成霸凌？ 蔡秀涓表示，如果是當事人受到長官的嚴厲指責，已符合職場霸凌的定義，比如威脅說「繼續再這樣的話，那就怎樣。」當然是構成職場霸凌。

    林月琴也提醒公務人員以服從為天職，考慮日後日子難過、升遷無望或被反指誣告，多半忍耐不敢申訴，擔心空有法律卻難行。蔡秀涓表示，去年一整波職場霸凌爭議案件，發生類似案件的機率會越來越少，如果機關裡有人要求家醜不可外揚，只會造成更多反彈，加上現在有非常多可以申訴 或者是去爆料的管道，反而會讓機關陷於更大的困境，只要機關有人知悉霸凌事件，機關就必須展開調查，這是法定要求。

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