鋒面影響逐漸減弱！ 下週二北部高溫恐直衝36度

氣溫趨勢。（圖由中央氣象署提供）

2025/06/05 12:51

〔記者林志怡／台北報導〕今日迎來節氣「芒種」，今年首波滯留鋒面對台灣影響也逐漸減弱，中央氣象署指出，鋒面對台灣的影響逐漸減弱，各地恢復以午後雷陣雨為主且高溫的天氣，且北部地區下週高溫上探36度，其他地區也普遍有30度以上高溫，另中南部受到周遭風向影響，清晨沿海地區有較明顯的降雨。

中央氣象署預報員官欣平指出，未來1週鋒面對台灣的影響逐漸減弱，台灣周邊環境以南風、西南風、東南風為主，且各地持續高溫，北部地區氣溫將逐日回升，下週二白天高溫更可能達到35、36度，中南部地區的山區、縱谷地區也有局部高溫，其他各地白天氣溫也普遍在30度以上。

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官欣平說，目前鋒面已抵達巴士海峽，台灣周邊轉吹西南風，中南部外海有對流系統陸續移入陸地區域，造成西半部地區天氣較不穩定，且北台灣也有降雨出現。

今日下午的雨區則以新竹以南、花東山區為主，且可能有陣雨或雷雨，中午過後雨勢可能轉強，並需注意短延時強降雨及局部大雨，晚間雨勢將逐漸趨緩，西半部偶有降雨，東半部的宜花仍有對流發生。

明後天台灣周邊風向轉為西南風，且因水氣較多，中南台灣降雨明顯，其他各地多雲，且午後有局部短暫雷陣雨，西半部山區需注意較大雨勢，另中南部地區清晨受到海陸風作用影響，沿海容易有降雨出現。

下週一、週二則因太平洋高壓增強，台灣周邊風向轉為東南風，花東、恆春半島降雨機率提高，可能有局部短暫降雨，另各地有午後有局部雷陣雨，中南部地區清晨降雨則較週末緩和。

6月5日降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

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