台北68年名店「華亭豬腳麵」6/9熄燈 老饕不捨

台北市68年老麵店「華亭豬腳麵」日前在社群平台預告最後營業日為6月8日，讓許多從小吃到大的饕客看到後直呼不捨。（圖擷取自華亭豬腳麵what a team 臉書）

2025/06/05 13:09

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市蘭州街68年老麵店「華亭豬腳麵」將熄燈，日前預告6月8日為最後營業日，讓許多從小吃到大的饕客直呼不捨。

華亭豬腳麵今年4月曾在預告今年夏天進入68週年「將與您道別，畢業日約在6、7月左右」，接著在5月19日時宣布，決定6月8日68周年這天為最後營業日。

請繼續往下閱讀...

華亭豬腳麵發文：「傳承重擔，他們輕輕放下，那些足跡，讓它們保鮮在你我回憶中，踏入個人生涯探險，是我們的選擇，眾多客問：可惜啊！從小吃到大的回憶，或急問：確定不繼續營業嗎？也有追問：會另找地點經營嗎？無論怎麼回覆，總有不死心左問右探，回不完的為什麼，他只笑笑回：那就把握現在，多來回味留下記憶囉，無常是常許多人事物，總會遇到來不及說再見，一個多月前的預告 是對承載68年眾人成長回憶 能盡力的交待，當然免不了無法周知的遺憾。」

網友們紛紛在貼文留言「從小吃到大的味道，每次都覺得老闆們好厲害，一堆人點餐都記得無誤」、「太可惜了，傳承的手藝又有一家要消失了，或許有許多因素致使無法繼續傳承下去，但祝福你們永遠幸福、平安喜樂」、「非常懷念以前能經常在華亭街吃麵的童年～中年時光，華亭街麵攤的食物應該是我今生最懷念的滋味」、「真的很懷念你們的味道，之前每次到台北都會繞去吃華亭街吃豬腳，麻醬麵和餛飩湯。我從小時候就不愛也不敢吃豬腳的帶皮肥肉部分，就只敢吃你們家的。雖然遺憾以後吃不到這樣的好味道，但是祝福你們」、「真的非常捨不得」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法