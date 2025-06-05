全方位支援 南市勞工局助職災勞工重返職場

南市勞工局設置專責「職災重建行政人員」，以及8位職災專案服務員，協助勞工走出低谷、重返職場。（記者王涵平攝）

2025/06/05 12:34

〔記者王涵平／台南報導〕南市勞工局設置專責「職災重建行政人員」，以及8位職災專案服務員，針對因職業災害導致家庭功能失調或生活陷入困境之個案，提供醫療、經濟、心理與就業等全方位協助，協助勞工走出低谷、重返職場。

勞工局今邀國立成功大學職能治療學系副教授張哲豪分享實際申請案例。1名勞工在工作時不慎被機具夾傷，導致臂神經叢受損、無法抬手操作機台。經職能治療師評估後，建議使用外骨骼輔助架以協助手臂抬舉，成功改善其工作能力，因此申請輔助設施補助以採購該設備。

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另名從事塗裝作業的勞工，因車禍傷及骨盆，彎腰姿勢受限。經專業評估後，建議改用可升降的工作檯面，降低工作時的身體負荷，同樣透過輔助設施補助改善工作姿勢與效能。

南市勞工局長王鑫基表示，職災勞工除了面臨身體復健挑戰，常伴隨經濟與心理壓力，市府推動補助計畫時，也同步結合社會資源、醫療資源與職能復健服務，強化整體支持網絡。維持原有鼓勵補助措施，按實際參加強化次數，核發交通補助，減輕勞工參與復建所衍生的支出。如民眾有相關職災問題或補助申請需求，可洽詢台南市勞工局。

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