炸山採礦碎石噴飛！砸破集會所、民宅屋頂 亞泥道歉暫停作業

亞洲水泥花蓮新城山礦區昨日進行炸山採礦作業時，疑似火藥量沒有估算正確，造成爆炸威力過大，發生小碎石飛出砸壞400公尺外的多功能活動中心屋頂，部落把碎石集中。（民眾提供）

2025/06/05 12:33

〔記者王錦義／花蓮報導〕亞洲水泥花蓮新城山礦區昨日進行炸山採礦作業時，疑似火藥量沒有估算正確，造成爆炸威力過大，發生碎石噴飛出砸壞400公尺外的多功能活動中心屋頂及民宅雨棚等，所幸並未造成任何人員傷亡。亞泥今出面致歉表示將暫停採礦作業三天進行調查，同時賠償、修復民眾受損雨棚，亞泥也啟動全面檢討機制，針對作業各環節強化控管措施。

這起事故發生在昨天上午11點40分，炸山後大量碎石塊噴飛超過400公尺，有些大小超過15公分，造成部落集會所屋頂破洞、民宅牆面與曬衣場損毀、水管爆裂，部落統計至少6處設施受損。富世村部落會議主席陳實誠說，這是第一次發生這樣的情況，村民都很害怕，將邀亞泥及承攬廠商到部落開說明會，提出具體的改善措施，未來不能再發生這樣的事情。

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亞泥副廠長游象麟說明，5年前就和部落約定爆破時間為上午11時30分到中午12時，昨天上午11時40分爆破時，發生零星飛石噴到活動中心，幸好沒有造成人員傷亡。第一時間就到部落查看，並向居民道歉，也立即暫停爆破，調查事發原因。游象麟說，平常爆破安全距離約25公尺，昨天因為是爆破到岩石面比較薄的地方，但最後一道填裝火藥程序時，沒有控制好藥量，碎石就飛出來，以後不會再發生。

找出原因後，游象麟說，過去炸山藥量都很少，一般爆破是鬆掉石頭，預計威力僅足夠推動25公尺的距離即可，不會噴濺這麼遠，將在填裝火藥時增加兩道管制措施，由亞泥工程師親自檢核，廠內爆破人員15人都經過國家認證，會將新作業規範確實宣達給爆破人員後再恢復作業，預計要3天。

亞泥今以新聞稿指出，第一時間立即派員向受影響居民說明，致上誠摯歉意，並致贈慰問金，也協助修繕受損部分，目前民宅修復作業已完成，活動中心因屬於高空作業，目前積極處裡中，會以最快速度，完成修復。亞泥強調，啟動全面檢討機制，針對作業各環節強化控管措施，同時提升現場監督密度與作業人員教育訓練，全面提升施工安全標準。

亞泥指出，為展現負責任態度並讓社區居民安心，亞泥已於今日在意外發生地點主動停止爆破作業，後續也將主動與主管機關與地方社區保持密切溝通，確保各項作業符合最高安全標準，在完成改善措施後才會復工。將持續以更加嚴謹的態度落實風險管理與作業監督，強化安全防線，杜絕相同事件發生。

亞洲水泥花蓮新城山礦區昨日進行炸山採礦作業時，疑似火藥量沒有估算正確，造成爆炸威力過大，發生小碎石飛出砸壞400公尺外的多功能活動中心屋頂。（民眾提供）

亞洲水泥花蓮新城山礦區昨日進行炸山採礦作業時，疑似火藥量沒有估算正確，造成爆炸威力過大，發生小碎石飛出砸壞400公尺外的多功能活動中心屋頂。（民眾提供）

亞洲水泥花蓮新城山礦區昨日進行炸山採礦作業時，疑似火藥量沒有估算正確，造成爆炸威力過大，發生小碎石飛出砸壞400公尺外的多功能活動中心屋頂。（民眾提供）

亞洲水泥花蓮新城山礦區昨日進行炸山採礦作業時，疑似火藥量沒有估算正確，造成爆炸威力過大，發生小碎石飛出砸壞400公尺外的多功能活動中心屋頂，民眾指出碎石砸到的地點。（民眾提供）

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