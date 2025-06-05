美國聯合航空高雄-東京7/12啟航 加碼送限量紀念品

慶祝美國聯合航空高雄飛東京航線啟航，到「高雄旅遊網」臉書粉專按讚分享，有機會獲得限量紀念品。（圖擷自高雄旅遊網）

2025/06/05 12:44

〔記者葛祐豪／高雄報導〕眾所期盼的美國聯合航空高雄飛東京航線7月12日將正式啟航，每週7班，即日起至6月8日到「高雄旅遊網」臉書粉專按讚分享，有機會獲得聯合航空10周年紀念抱枕等限量紀念品

上次有美國的航空公司飛高雄，已經是20年前的美國西北航空（Northwest Airlines）；大陸航空（Continental Airlines）過去也曾飛過高雄，但後來與聯合航空合併。

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立委賴瑞隆表示，聯合航空7月的新航線，將串聯美國舊金山、日本成田及高雄機場，成為高雄新的「黃金航線」，提供南部國人與旅客飛美國航線；高雄市觀光局長高閔琳歡迎美國聯合航空至高雄設點，該公司是近年首家進駐高雄機場的美國航空公司，將吸引更多歐美國際旅客來訪。

慶祝聯合航空新航線，即日起至6月8日晚間11點59分，前往「高雄旅遊網」臉書粉專按讚分享，並標註1名好友+留言 「一起搭美國聯合航空天天從高雄飛東京」，有機會得到聯合航空10周年紀念抱枕（5名）、聯合航空LOGO飄帶鑰匙圈（5名）、聯合航空萬用旅行插頭（5名）。

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